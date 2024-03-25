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Юрист Соловьёв призвал лишить Назарова почётного звания из-за его поста

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RT
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT призвал лишить актёра Дмитрия Назарова почётного звания «Народный артист России» после его поста в соцсетях на фоне трагедии в «Крокусе».
Юрист Соловьёв призвал лишить Назарова почётного звания из-за его поста
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Сейчас пробил час истины для тех, кто уехал из России, но продолжал активно участвовать в нашей социальной и политической повестке. Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намёков и больных стихотворных фантазий. Если этого не произошло или человек промолчал, то он априори безразличен или поддерживает террористов», — пояснил собеседник RT.

По словам юриста, самое страшное, если это делает человек, считающий или считавший Россию своей Родиной.

«Это точка полного невозврата. В отношении тех, в чьих действиях есть состав преступления — публичное оправдание терроризма, должны быть возбуждены уголовные дела. С последующими, пусть даже и заочными приговорами и объявлением в международный розыск. Если составов преступлений в их действиях не усматривается, то необходимо создать список таких лиц, дав их высказываниям государственную публичную моральную оценку», — предложил Соловьёв.

Эксперт подчеркнул, что нахождение в таком списке должно обуславливать запрет на любое творческое, информационное и иное взаимодействие с таким человеком.

«А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почётного звания «Народный артист России», — заключил Соловьёв.

Ранее Дмитрий Назаров вместо того, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», записал издевательское стихотворение.

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