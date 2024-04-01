«Выработки заполнены горной массой, льдом и водой»: на руднике в Амурской области прекратили спасательную операцию

Операция по спасению оказавшихся под завалами на руднике в Амурской области 13 горняков завершена. Как заявили в пресс-службе АО «Покровский рудник», разведочное бурение показало, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой. Семьи горняков получат единовременную выплату годового заработка, а также ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия.

В пресс-службе АО «Покровский рудник» заявили о прекращении спасательной операции по поиску 13 горняков, оказавшихся под завалами рудника «Пионер» в Амурской области.

«Результаты разведочного бурения пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показывают, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой», — приводит сообщение РИА Новости.

В заявлении также отмечается, что жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера.

Также уточняется, что решение остановить спасательную операцию принял руководитель ликвидации аварии на основании рекомендаций технического совета, в состав которого вошли представители профильных проектных институтов, рудника «Пионер», МЧС и ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

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Сообщается, что семьи горняков получат единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи, а также ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетия.

«Эти выплаты начинаются с сегодняшнего дня. Помимо выплат от рудника, родственники горняков получат единовременные выплаты от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России», — добавили в компании.

Наряду с этим рудник поможет семьям горняков организовать необходимое медицинское обеспечение и при желании в части получения детьми высшего образования, уточнили в компании.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил специалистов, которые участвовали в спасательной операции.

«Уверен, специалисты сделали всё, что было в их силах. Сегодня эксперты приняли решение прекратить спасательную операцию», — написал он в Telegram.

Орлов также отметил, что многие регионы оказали Амурской области поддержку в ЧП с горняками. Отдельную благодарность он высказал специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.

Как заявили ранее в Следственном комитете, вечером 18 марта при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

На объекте начались спасательные работы, в рамках которых бурились несколько скважин. В правительстве Амурской области уточняли, что 13 оказавшихся под завалами вахтовых рабочих являются сотрудниками подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Впоследствии управляющий директор рудника был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Кроме того, прокуратура Амурской области сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности.

По данным ведомства, сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили имевших место грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности.