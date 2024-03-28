РИА Новости: вода почти полностью затопила рудник «Пионер» в Приамурье
Рудник «Пионер» в Амурской области, где в результате обвала оказались заблокированы 13 горняков, почти полностью затоплен водой.
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. По его словам, поступление воды и горной породы в рудник продолжается.
Ранее в МЧС России сообщили, что воду обнаружили в трёх скважинах на руднике «Пионер» в Приамурье.
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