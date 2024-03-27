Сотрудники МЧС России обнаружили воду в трёх скважинах на руднике «Пионер»

В МЧС России сообщили об обнаружении воды в трёх скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области.

«Первая скважина пробурена на 170 м от поверхности, обнаружена вода. Вторая скважина пробурена на 175 м, обнаружены вода и лёд. Третья скважина пробурена на 150 м, обнаружена вода», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели начали бурить четвёртую скважину на глубину 295 м.

Ранее ТАСС сообщал, что на шахте приостановили большую часть аварийно-спасательных работ.

Управляющему директору рудника «Пионер» предъявлено обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ после обвала.