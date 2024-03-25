Уголовное дело о халатности и задержание управляющего директора: что известно о ситуации на руднике «Пионер» в Приамурье

Управляющий директор рудника «Пионер» в Приамурье, под завалами которого находятся 13 горняков, задержан. Как заявили в региональном управлении Следственного комитета, его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ на объекте. Региональная прокуратура также возбудила дело о халатности, поскольку рудник продолжал работу на фоне нарушений норм промышленной безопасности. Между тем на объекте продолжается спасательная операция. Специалисты заявили об обнаружении воды в ходе бурения разведочных скважин и о продолжающемся обвале.

В управлении Следственного комитета по Амурской области заявили о задержании управляющего директора рудника «Пионер», где 18 марта произошёл обвал и под завалами оказались 13 человек.

Как следует из сообщения, причина задержания — подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

Как уточнили в СУ СК, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте.

По данным правительства Амурской области, речь идёт о 13 вахтовых рабочих из других регионов, сотрудниках подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

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Кроме того, прокуратура Амурской области сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности. По данным ведомства, сотрудники Дальневосточного Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как отметили в прокуратуре области, поскольку должностные лица не пресекли выявленные нарушения, объект продолжил работу, что впоследствии привело к обрушению породы и ЧП с горняками.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства дал указание принять все необходимые меры для спасения шахтёров, а также для оказания всей необходимой экстренной помощи. В тот день в Приамурье также был введён региональный режим ЧС.

В настоящее время на объекте продолжаются спасательные работы, однако о судьбе заблокированных в шахте людей по-прежнему ничего не известно. Как заявили в МЧС, на объекте идёт бурение четырёх разведочных скважин. По данным ведомства, в операции по поиску и спасению горняков задействованы 220 человек.

25 марта РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя экстренных служб, что обвал на руднике расширяется.

«На 06:00 мск объём прорыва горной породы на участке подземных работ «Бахмут» составляет 195,19 тыс. куб. м. За сутки объём обвала вырос ещё почти на 1 тыс. кубов», — приводит агентство его слова.

Наряду с этим представитель МЧС сообщил ТАСС, что буровая установка прошла расстояние в 243 м и обнаружила воду.

«Вчера при бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — приводит агентство его слова.

В МЧС также отметили, что подтвердился риск повторного прорыва горной породы и обрушения свисающего борта карьера.

В то же время продолжается бурение трёх остальных разведочных скважин, уровень поступления грунтовых вод и состояние карьера находятся на контроле. Наряду с этим ото льда очищается дно карьера, готовится подъездной путь для установки насоса.

Губернатор региона Василий Орлов 25 марта сообщил, что за ночь с заваленной шахты вывезли 182 куб. м грунта. По его словам, работы ведутся круглосуточно.

В правительстве Амурской области заявили, что 27 марта на объект доставят георадар для мониторинга ситуации в карьере. Как уточнили в регионе, эта аппаратура нужна для оперативной оценки состояния горных масс, льда и воды в части их подвижности.