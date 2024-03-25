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ТАСС: прорыв на руднике «Пионер» произошёл выше, чем находились горняки

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Прорыв на руднике «Пионер» в Амурской области произошёл выше отметки, где были зарегистрированы горняки, заявили в оперативных службах.
ТАСС: прорыв на руднике «Пионер» произошёл выше, чем находились горняки
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, прорыв породы и льда произошёл на глубине 97 м», — сообщил собеседник ТАСС.

По данным агентства, разведка рудника «Пионер» ранее показала, что он с большой долей вероятности затоплен.

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