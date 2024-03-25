ТАСС: разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен

Разведка рудника «Пионер» показала, что он с большой долей вероятности затоплен, заявили в оперативных службах.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник ТАСС.

20 марта в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения горняков.

Также российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.