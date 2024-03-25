Видеокамера обнаружила воду в руднике «Пионер», где заблокированы горняки
- РИА Новости
- © МЧС РФ
Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что «подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран».
Ранее в Амурской области был задержан управляющий директор рудника «Пионер», на котором произошло обрушение породы, его подозревают в нарушении требований безопасности.
Авария произошла 18 марта.
20 марта на руднике начали бурить скважину к вероятному месту пребывания горняков.