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Видеокамера обнаружила воду в руднике «Пионер», где заблокированы горняки

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В руднике «Пионер» в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду.
Видеокамера обнаружила воду в руднике «Пионер», где заблокированы горняки
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что «подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран».

Ранее в Амурской области был задержан управляющий директор рудника «Пионер», на котором произошло обрушение породы, его подозревают в нарушении требований безопасности.

Авария произошла 18 марта.

20 марта на руднике начали бурить скважину к вероятному месту пребывания горняков.

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