Видеокамера обнаружила воду в руднике «Пионер», где заблокированы горняки

В руднике «Пионер» в Амурской области, где уже неделю заблокированы 13 горняков, опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что «подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран».

Ранее в Амурской области был задержан управляющий директор рудника «Пионер», на котором произошло обрушение породы, его подозревают в нарушении требований безопасности.

Авария произошла 18 марта.

20 марта на руднике начали бурить скважину к вероятному месту пребывания горняков.