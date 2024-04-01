Над территорией Белгородской области: в МО РФ заявили о перехвате двух украинских БПЛА за ночь

Дежурные средства ПВО перехватили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. В частности, накануне ВС РФ уничтожили несколько взводных опорных пунктов, окопы и РСЗО «Град». Наряду с этим российские специалисты изучили трофейный дрон «Баба-яга», что помогло выяснить координаты его места сборки и цепочку поставок комплектующих.

В Минобороны России заявили о пресечении новой попытки киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории в ночь на 1 апреля.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 31 марта, в оборонном ведомстве также сообщали о пресечении нескольких попыток ВСУ атаковать регион. Так, около 06:00 над территорией Белгородской области были сбиты три БПЛА, около 07:00 перехвачено десять снарядов для РСЗО RM-70 Vampire. Кроме того, около 17:00 был уничтожен ещё один беспилотник.

Наряду с этим в субботу, 30 марта, сообщалось о пресечении нескольких попыток атаковать регион с применением беспилотников.

Ранее на систематические обстрелы региона обращали внимание, в частности, в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга 27 марта отметила, что в период с 20—24 марта в результате ударов по населённым пунктам Белгородской области погибли пять человек. Кроме того, 33 человека, в том числе один ребёнок, получили ранения.

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По её словам, представители Киева гордятся обстрелами городов и сёл Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, актами ядерного терроризма в отношении Запорожской и Курской АЭС.

При этом, подчеркнула Захарова, Киев также запрашивает у западных кураторов ещё больше денег для осуществления подобных действий.

О целях обстрелов Белгородской области ранее высказывался и директор ФСБ Александр Бортников. В беседе с журналистами он отметил, что украинское контрнаступление провалилось, российские военные отодвигают формирования террористов дальше, чтобы они не обстреливали Донбасс.

В то же время, отметил Бортников, ВСУ сейчас стремятся «доказать свою состоятельность», проводя диверсии и террористические акты в тылу: «Не получается на линии боевого соприкосновения — значит, нужно на территории нашей страны».

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Между тем в Минобороны РФ 1 апреля рассказали о работе артиллеристов группировки «Запад», которые продолжают наносить удары по позициям украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Как отметили в ведомстве, плановых целей в последние дни не было, только срочные, требующие максимальной скорости на всех этапах.

Как рассказал командир орудия с позывным Интеллигент, военные уничтожают взводные опорные пункты противника, технику, блиндажи и укрепления.

«В ходе последней боевой работы уничтожили несколько взводных опорных пунктов, окопы и РСЗО «Град». Противник старается вести контрбатарейную борьбу. Но он нас не видит, а мы его видим. Наша разведка вычисляет позиции противника. После чего данные поступают старшему офицеру батареи, а он передаёт данные нам. Затем мы наводимся на цель и уничтожаем её. Личный состав подготовлен хорошо. Доказали это уже не раз», — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Он добавил, что используемая артиллеристами техника надёжна, безотказна, постоянно обслуживается и в любой момент готова выехать для выполнения задач.

Цепочка поставки комплектующих для дронов ВСУ

Российские специалисты из Центра комплексных беспилотных решений изучили трофейный украинский дрон «Баба-яга» и выяснили цепочку поставок его комплектующих.

Об этом РИА Новости сообщил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. По его словам, инженеры узнали, что на фронт БПЛА попал не сразу, он долго «ездил» по Восточной Европе и Украине.

«Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал собеседник.

По словам собеседника агентства, по навигационному компьютеру и полётному контроллеру российские специалисты восстановили не только полную картину боевого применения, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полётов.