Военкор RT Горшенин изучил ситуацию в обстреливаемом ВСУ Грайворонском районе

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин изучил ситуацию в обстреливаемом ВСУ Грайворонском районе Белгородской области.

Жительница села Козинка Белгородского района рассказала военкору, что переехала к сестре вместе с ребёнком и старенькой бабушкой, которая после украинских атак осталась без газа и воды.

Однако и в селе Головчино Грайворонского района их настигли обстрелы ВСУ.

«Страшно, потому что всё взрывается. Проснулись в семь утра от того, что летели осколки. Естественно, переживаем за детей, за себя, за близких», — рассказывает девушка.

На расстоянии 8—10 км расположена украинская граница. Но не все местные собираются покидать свои дома — некоторые готовы оставаться до конца.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что всего в городе повреждено около 5 тыс. жилых помещений с начала СВО, при этом порядка 4 тыс. — с начала года.