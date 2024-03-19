«Решили подключить её к ИВЛ»: девочку из Белгородской области, потерявшую всю семью под обстрелом ВСУ, прооперировали
- © Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области
Шестилетняя Лена (имя изменено. — RT) из села Никольского, у которой ВСУ убили почти всю семью, находится в стабильно тяжёлом состоянии. 19 марта врачи прооперировали ребёнка — девочка получила черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра в результате обстрела украинскими боевиками села в Белгородской области. Сейчас она дышит с помощью аппарата ИВЛ, пока врачи не планируют его отключать, сообщил RT друг семьи.
18 марта украинская армия в очередной раз обстреляла Белгородскую область, в Никольском снаряд попал в жилой дом. В здании в этот момент находились 38-летняя Галина, её гражданский муж, 17-летний сын Даниил и шестилетняя дочь Лена, а также бабушка — 61-летняя Оксана П. Все взрослые погибли на месте, а девочку взрывной волной выбросило из дома — возможно, благодаря этому она не погибла под завалами.
«Я говорила с врачами, они сказали, что Лена всё это время была в сознании и дышала сама. Потом они решили подключить её к аппарату ИВЛ, и только тогда она заснула», — рассказала RT подруга семьи Алла Ч.
По словам местных жителей, первыми на место прибежали соседи, которые попытались самостоятельно разгрести завалы и понять, есть ли выжившие. Позже подъехали спасатели.
Ещё одним выжившим стал дедушка — Вячеслав П. Он спасся по счастливой случайности: когда в дом прилетел снаряд, мужчина был на улице. По словам друзей, в первые часы Вячеслав был в тяжёлом моральном состоянии, но сейчас держится ради того, чтобы организовать похороны родных. Мужчина остался в Никольском, его приютили друзья.
У Лены остался отец, который возьмёт на себя воспитание дочери, сообщила RT уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых.
«У наших врачей есть всё необходимое, ребёнка не планируют отправлять в другой регион для лечения», — сказала собеседница.
Отец девочки приедет к ней из Нерюнгри (Якутия), где он живёт и работает (родители ребёнка в разводе).Также на russian.rt.com Разведка вскрыла концентрацию сил неонацистов: в МО РФ заявили об ударах по диверсантам в приграничных с Россией районах
Бабушка помогала солдатам, сын любил мотоциклы
Больше пяти лет назад Галина вместе с родителями и детьми приехала в Белгород из Якутии, где Оксана и Вячеслав работали много лет, пока не вышли на пенсию. Белгородчину семья выбрала, чтобы построить здесь дом и жить в более тёплом климате. Частный дом для семьи Вячеслав строил с нуля в течение шести лет.
После того как украинская армия начала обстреливать в том числе Никольское, некоторые жители стали уезжать из села. Но, по словам друзей семьи, Галина с родными никуда не выезжала даже на время. Женщина работала в местном отделении почты.
Её мать, Оксана П., была активным волонтёром и поддерживала наших солдат.
«Она с волонтёрами плела маскировочные сети для фронта, состояла в (волонтёрских. — RT) группах, собирала гуманитарную помощь. Она очень сильно помогала, и её здесь все знали», — добавила Алла Ч.
17-летний Даниил Б. после девятого класса поступил в колледж. Подросток играл на гитаре и увлекался ездой на спортивных мотоциклах. Как раз незадолго до гибели ему подарили личный мотоцикл.
«Данька был не лентяй — в магазине подрабатывал. Недавно ему подарили мотоцикл, так он в нём постоянно ковырялся. Друзей у него было много — он был общительным мальчиком», — сказала собеседница.
Пострадавшая Лена ходила в детский сад и занималась танцами.
Друзья семьи организовали сбор денежных средств, чтобы поддержать Лену, её дедушку и организовать похороны.
«Я вчера выставила это объявление о сборе, и уже пришла довольно внушительная сумма. И до сих пор люди жертвуют. Мы обязательно выставим окончательную цифру, когда закроем сбор. Даже не ожидали, что люди так откликнутся на беду», — рассказала собеседница.
С 12 марта украинская армия усилила обстрелы Белгородской области, в результате погибли 16 человек, не менее 98 жителей региона пострадали.
19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что из области вывезут около 9 тыс. детей, чтобы уберечь их от обстрелов украинских боевиков. В первую очередь планируют вывезти жителей районов, которые обстреливают наиболее часто: Белгорода и Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района. Среди регионов, согласившихся принять детей, — Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.