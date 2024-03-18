Росгвардия сбила БПЛА, которыми ВСУ хотели атаковать предприятие под Белгородом

Росгвардейцы уничтожили беспилотники и квадрокоптеры, которыми ВСУ пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

Об этом сообщила Росгвардия.

По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолётного типа и квадрокоптерами одно из предприятий в Белгородской области.

«Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начинённые взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб в посёлке Горьковский Белгородской области в результате атаки ВСУ.