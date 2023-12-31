«Мама упала, у неё пошла кровь»: очевидцы — о последствиях обстрела Белгорода киевским режимом

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибла семья из трёх человек, а также мать двух детей. Сами девочки — девяти лет и восьми месяцев — были ранены, младшему ребёнку пришлось ампутировать ногу. По официальным данным, в результате атак на город скончались 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Больше 100 человек пострадали. RT пообщался с родными погибших, ранеными и теми, кому удалось спастись или оказать помощь другим людям. Как белгородцы переживают трагедию — в материале RT.

Из-за обстрелов Белгорода со стороны украинской армии погибли 24 мирных жителя, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщили власти региона.

«Судмедэксперты определили, что есть ещё один погибший ребёнок. Ещё один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали», — сообщил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гуляли с детьми и ехали к родным

30 декабря ВСУ ударили по центру Белгорода. Первые удары пришлись по Соборной площади. В этот момент там находились люди, которые пришли кататься на открытый каток, купить подарки в магазинах и посмотреть на новогоднюю ёлку.

По данным СМИ, последним опознанным погибшим ребёнком могла быть шестилетняя девочка, которая была убита вместе с мамой. Родные долго не могли их найти, 31 декабря им сообщили, что тела находятся в морге, передают местные журналисты.

Как выяснил RT, ещё одной погибшей стала 35-летняя Виктория. Вместе с девятилетней и восьмимесячной дочерьми она пошла в центр города, чтобы купить подарки.

«Обычно они идут на «Родину» [остановку], а тут почему-то пошли на «Маяк»: видимо, по дороге захотели посмотреть ещё на новогодние инсталляции. И на остановке уже прогремел взрыв», — сказал брат погибшей Дмитрий в беседе с RT.

О смерти сестры ему сообщил следователь, который позвонил с телефона женщины. Викторию пытались спасти, но, помимо повреждённых ног, у неё было смертельное осколочное ранение головы.

Обе её дочери были прооперированы. Восьмимесячной малышке пришлось ампутировать ножку ниже колена — её практически оторвало осколком. Девятилетняя девочка находится в реанимации — у неё осколочные ранения ног.

РИА Новости

© Антон Вергун

«Нас вчера пустили к Насте (дочь Виктории. — RT), она на успокоительных сейчас. Спрашивала, как там мама. Мы ещё не говорили ей, что мама погибла, её надо подготовить. Девочка рассказывала, что они услышали взрыв, «потом мама упала, у неё кровь пошла из головы». Вспоминала, что перед тем, как потерять сознание, увидела, как мальчику голову оторвало», — с трудом рассказал Дмитрий.

Виктория была в декрете, работала няней в детсаду. Она и её брат с начала спецоперации активно помогали нашим бойцам на передовой, проводили сборы и отвозили им гумпомощь на границу Белгородской области.

По словам Дмитрия, сейчас волонтёры и неравнодушные жители собирают средства, чтобы помочь семье. Помощь обещала предоставить и городская администрация, которая связалась с семьёй.

Волонтёрская группа, в которой участвовала Виктория, «Помощь военнослужащим 31», также сообщила, что во время обстрелов погибла семья из трёх человек: 35-летний Дмитрий и 32-летняя Надежда и их годовалый сын Герман.

37-летний инженер-механик Андрей погиб в своей машине. Когда началась бомбардировка, он ехал по проспекту Богдана Хмельницкого с работы домой: вместе с женой и восьмилетним сыном они планировали купить новогоднюю ёлку.

Среди погибших также 30-летняя тренер по стретчингу Александра.

Как рассказали RT друзья девушки, она планировала уехать за город на Новый год, но перед этим поехала в центр, чтобы встретиться с подругой. Александра сгорела в автомобиле, рядом с которым прилетел снаряд.

Фитнес-центр, в котором работала девушка, находится в 100 м от места, куда ударил снаряд. Начальник провела перекличку в рабочем чате, но Александра не отвечала, хотя была в сети за пару минут до сообщений. Тело девушки опознали родители.

Также погиб сотрудник Следственного комитета старший лейтенант юстиции Михаил Конопицин. Как сообщили в пресс-службе СКР, офицер погиб при исполнении служебного долга: 19 ноября его прикомандировали к военному следственному отделу СК по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений киевского режима.

В числе опознанных погибших также 49-летняя бухгалтер общества «Динамо» Светлана Гайдукова, участковый врач-терапевт Ольга Федрунова.

«Мужчины оттаскивали раненых»

В первые минуты после ударов, когда появились погибшие и раненые, помощь им стали оказывать жители, которые оказались рядом. На кадрах очевидцев в соцсетях видно, что люди проводили реанимационные действия прямо на земле, пока скорая помощь была в пути.

Маргарита Б. живёт в доме на Преображенской улице, рядом с которым упал снаряд. Сама Маргарита, которая в этот момент находилась в квартире, не пострадала — её окна выходят во двор. Но сразу после ударов женщина выбежала на улицу, чтобы оказать помощь.

«В основном помогали мужчины: они принесли раненого мальчика в парикмахерскую, среди них нашёлся врач, который стал оказывать помощь. Мужчины успокаивали женщин, оттаскивали раненых, оттягивали практически на руках не тронутые огнём машины от уже горящих, другие не пускали зевак и прохожих, чтобы тех не посекло осколками от машин, которые могли взорваться», — рассказала RT очевидица.

РИА Новости

© Антон Вергун

На глазах Маргариты погиб семилетний мальчик.

«Увидела мальчика, хватающего ротиком воздух, как рыбка. Совсем маленький, лет шесть-семь. Он умер, и его положили на тротуар, завёрнутого в пелёнку, — нужно было оказывать помощь ещё живым. В шесть вечера он ещё там лежал. Я отнесла ему игрушку, свечу и ландыши», — вспоминает Маргарита. Женщина признаётся, что хотела бы забыть всё, что увидела 30 декабря.

Во время ударов в драмтеатре им. Щепкина на Соборной площади проходил детский спектакль. Зрители рассказали, что сотрудники театра очень быстро сориентировались: включили свет и эвакуировали взрослых и детей в подвальные помещения.

«Организовали стулья, пуфы, даже какие-то декорации применили для того, чтобы дети могли сидеть. Из буфета принесли пластиковые стаканчики, раздали воду, конфеты. Артисты, которые, естественно, находились вместе со всеми, отвлекали детей», — рассказал один из посетителей.

Артём Р., который тоже находился на спектакле вместе с детьми, подтвердил, что сотрудники театра, а также зрители очень поддерживали друг друга.

«Например, моих детей угостили едой, поиграли с ними и помогли вынести мне их, когда я вернулся за ними на машине. Низкий поклон вам и искренняя благодарность!» — сказал белгородец.

Жительница города Лариса З. рассказала, что об обстрелах она узнала от своего сына-военнослужащего, который в этот момент находился в городском военном госпитале на лечении. 42-летний Пётр (имя изменено. — RT) получил ранение позвоночника во время штурма.

«Вчера мне сын звонит и говорит: «Мама, мы под обстрелом. Рядом с госпиталем, метрах в 300, ложатся снаряды». Я думаю, как же так: на фронте выжил, приехал в тыл, а тут стреляют. Потом он ещё успел рассказать, что в госпиталь стали привозить раненых гражданских, а затем перестал на связь выходить. Но, слава богу, сегодня сообщил, что он и товарищи в порядке, в госпиталь не попали снаряды», — рассказала собеседница RT.

Со вчерашнего вечера городские коммунальные службы и пожарные ликвидируют последствия бомбардировок. По официальным данным, было повреждено 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома и семь социальных объектов. Также повреждено больше 100 машин, большая часть из которых полностью сгорела.

РИА Новости

Губернатор области Вячеслав Гладков отменил все массовые праздничные мероприятия в Белгороде, в девяти приграничных районах региона и Яковлевском городском округе.

Вслед за этим массовые мероприятия в новогоднюю ночь отменили и в других регионах и городах, чтобы поддержать белгородцев. Об этом уже сообщили власти Благовещенска, Магадана, Владивостока, Вологды, Липецка, Воронежа и Ельца.

Между тем ВСУ пытаются продолжать атаки на город. Так, 31 декабря в Белгороде уже объявлялась воздушная тревога.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли удары по Белгороду ракетами «Ольха» с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. По данным ведомства, системы ПВО перехватили большую часть ракет, по городу ударили кассетные части от сбитых снарядов.