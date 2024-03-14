«Могло привести к печальным последствиям»: ВСУ обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС предупредили о возможных последствиях атак на станцию
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Утром 14 марта украинские вооружённые формирования атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС и город Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
«Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки, это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что подобные атаки недопустимы, о чём в своих заявлениях говорит МАГАТЭ: «Но, несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы».
«Буквально на днях на станции состоялась ротация экспертов МАГАТЭ. Инспекторы были ознакомлены с фактом данного прилёта и возможными последствиями подобных атак. Ещё раз подчеркнём: атаки на станцию и объекты её инфраструктуры недопустимы. Последствия могут быть ужасными», — указывается в заявлении.
По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, экспертов МАГАТЭ попросили уведомить своё агентство, что данная атака имела место.
6 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью RT указывал, что удары по территории Запорожской атомной электростанции чрезвычайно опасны и это известно всем.
«Моя функция в данном случае заключается в том, чтобы постоянно привлекать внимание всех к тому, каковы риски», — сказал руководитель МАГАТЭ.
В тот же день он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным. По её итогам был опубликован пресс-релиз, в котором Гросси назвал разговор с российским лидером «профессиональным и открытым». Гросси также охарактеризовал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС как нестабильную.
«Как я неоднократно заявлял, я должен поговорить с обеими сторонами, чтобы помочь снизить опасность потенциально серьёзной ядерной аварии. Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать всё возможное, чтобы её предотвратить. Это было моим посланием президенту Путину и другим высокопоставленным российским чиновникам», — отмечалось в сообщении.
Обстрел Белгородской области
В результате обстрела Белгорода со стороны украинских вооружённых формирований есть жертвы.
«К большому горю, у нас погиб мирный житель: мужчина ехал в машине в момент прилёта снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте», — написал в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также пострадали четыре женщины и двое мужчин, их доставили в медицинские учреждения города.
По словам губернатора, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая сбила восемь воздушных целей на подлёте к городу.
Также под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Там пострадал мужчина: он получил лёгкое ранение руки, но от госпитализации отказался.
При этом различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении, посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Кроме того, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.
В селе Покровка Ивнянского района украинский БПЛА самолётного типа врезался в дерево и сдетонировал. Взрывной волной выбило окна и двери в одном домовладении, а в другом была повреждена кровля и выбиты окна, также повреждения получила хозпостройка.
Наряду с этим житель села Глотово сообщил RT, что российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области. По его словам, стрельба слышна в селе Заречье-Первом: «Наши ребята по ним бьют с вертолётов, противник пытается огрызаться. Плотная работа с обеих сторон».
Он добавил, что звуки боя слышны и со стороны сёл Поповка, Сподарюшино.
«Говорят, у ДРГ со стороны Украины не получилось прорваться, наши их утюжат», — указал мужчина.