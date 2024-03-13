Сбиты над территориями шести регионов: Минобороны РФ сообщило об уничтожении 68 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО с ночи 13 марта сбили над шестью регионами России 68 украинских беспилотников, пытавшихся совершить террористические атаки на объекты на территории РФ. Об этом заявили в Минобороны России. Наибольшее число дронов сбито над Воронежской областью — 35. Кроме того, ещё три БПЛА были подавлены системами РЭБ в Ростовской области. По словам главы региона Василия Голубева, они упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, никто не пострадал.

В ночные и утренние часы 13 марта дежурные средства ПВО перехватили в воздухе над российскими регионами 68 украинских беспилотников самолётного типа, которыми войска киевского режима пытались совершить террористические атаки.

Как сообщили в Минобороны РФ, наибольшее число дронов сбито над Воронежской областью: 29 БПЛА были перехвачены ночью и утром, ещё шесть — примерно в 09:30 мск. 15 беспилотников были сбиты над Белгородской областью в период с ночи до 12:30 мск. Также средства ПВО уничтожили по восемь дронов над Брянской и Курской областями, по одному — над Ленинградской и Рязанской областями.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что системы радиоэлектронной борьбы подавили три аппарата на подлёте к Новошахтинску. Дроны упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов.

«Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются», — заявил он.

В свою очередь, глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что за прошедшие сутки в регионе обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. По его словам, пострадавших и значительных повреждений нет. При этом режим авиационной опасности в Воронежской области сохраняется.

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Согласно данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, административный центр региона подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа.

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних образовательных учреждениях. Второй БПЛА противника совершил падение в реку. Обошлось без последствий», — написал он в своём Telegram.

Наряду с этим пресс-служба Росгвардии сообщила, что артиллерийским подразделениям ведомства в ночь с 11 на 12 марта удалось уничтожить 30 боевиков и два миномётных расчёта украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ через госграницу в Белгородской области. Также в Росгвардии заявили о высокой эффективности находящихся на вооружении современных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Как указывали ранее в Минобороны РФ, накануне примерно в 03:00 украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трёх направлениях: со стороны населённого пункта Одноробовка (Харьковская область), а также в районах н. п. Нехотеевка и Сподарюшино (Белгородская область). При этом с 08:00 до 08:25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию возле н. п. Тёткино (Курская область).

В оборонном ведомстве подсчитали, что противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра. Также было опубликовано видео из приграничной зоны, где были уничтожены техника и личный состав террористических формирований украинских националистов.

«Нарушений государственной границы не допущено», — констатировали в Минобороны РФ.

Причиной атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области являются неудачи на линии соприкосновения в зоне СВО, где они не достигли ни одной поставленной цели в 2023 году, а сейчас инициатива полностью перешла Вооружённым силам РФ. Такое мнение высказал Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

Президент также отметил, что в состав украинских диверсионных групп входили наёмники.

«Главная цель, в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе. Это информационный эффект, о котором я уже сказал. Третье. Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: мы вам вернём это, а вы нам вернёте это», — заявил глава государства.