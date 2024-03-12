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«В здании выбиты окна, посечён фасад»: четыре человека пострадали при атаке украинского БПЛА на мэрию Белгорода

При атаке украинского БПЛА на мэрию Белгорода пострадали четверо

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Роман Шимаев
Здание городской администрации Белгорода подверглось атаке со стороны украинского беспилотника. В результате ранения получили четыре человека, двоим оказали помощь на месте, им госпитализация не потребовалась. Две женщины были доставлены в медучреждения с осколочными ранениями, одна из них в тяжёлом состоянии, у другой состояние средней степени тяжести. Также в результате взрыва были выбиты окна и повреждён фасад здания.
«В здании выбиты окна, посечён фасад»: четыре человека пострадали при атаке украинского БПЛА на мэрию Белгорода

Днём 12 марта здание городской администрации Белгорода атаковал украинский беспилотник, в результате ранения различной степени тяжести получили четыре человек.

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника... Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечён фасад. На месте работают все оперативные службы», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как добавил мэр города Валентин Демидов, дрон врезался во входную группу здания. Также был повреждён фасад и 36 окон.

«Двоих пострадавших сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали в медучреждения города. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. У второй женщины — осколочные ранения головы. Состояние — средней степени тяжести. Женщины находятся под наблюдением специалистов, получают всё необходимое лечение. Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — указал он в Telegram-канале.

Также днём в Белгороде войска киевского режима с помощью беспилотников атаковали ещё два гражданских объекта. Повреждения получили стена магазина и крыша торгового центра в районе ж/д вокзала. Также были повреждены пять легковых автомобилей.

Кроме того, 12 марта в Белгородской области также был обстрелян город Шебекино, в результате чего пострадали три человека. Также были выявлены различные повреждения в 21 частном домовладении и восьми многоквартирных домах. К тому же повреждены здания районной больницы, магазина, детского сада, техникума, а также 12 легковых автомобилей.

В Яковлевском городском округе дронами-камикадзе были атакованы два инфраструктурных объекта, в Старооскольском городском округе упали три украинских БПЛА: один — рядом с инфраструктурным объектом, второй повредил инфраструктурный объект, третий упал на трамвайные пути.

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Окраину села Березовка в Борисовском районе атаковал украинский дрон-камикадзе, никто не пострадал, разрушений нет. В Валуйском городском округе в селе Солоти обнаружен и ликвидирован взрывоопасный предмет. В Волоконовском районе в селе Новое легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

В Краснояружском районе на окраине села Староселье зафиксировано три прилёта, обошлось без последствий.

При обстреле посёлка Прилесье Краснояружского района были выявлены различные повреждения в Дворце культуры и на территории сельскохозяйственного предприятия. Также повреждена линия электропередачи.

В селе Головино Белгородского района зафиксированы прилёты неустановленных боеприпасов. В результате пострадали два человека: мужчина получил лёгкое осколочное ранение, женщина — черепно-мозговую травму и ушиб бедра, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

По Грайворонскому городскому округу было выпущено восемь миномётных снарядов. При этом в результате обстрела одного из сельхозпредприятий лёгкое ранение получил охранник.

«В пункте временного размещения сейчас находятся 29 человек. Встретился с ними. Самое главное — они находятся в безопасном месте. Большинство с маленькими детьми или это люди старшего возраста. Все люди накормлены, глава округа контролирует ситуацию. Надеюсь, что максимально быстро жители смогут вернуться домой, как только позволит обстановка», — констатировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что в нескольких приграничных сёлах люди ещё остаются в укрытиях: «Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место».

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