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Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде

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Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде в районе железнодорожного вокзала, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Беспилотник упал на крышу торгового центра в Белгороде
  • © ДЕМИДОВ/Telegram

«По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль. Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте», — сказал глава области в Telegram.

Перед этим стало известно, что в Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник, пострадали два человека: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Им уже оказывается медицинская помощь.

Также беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде: дрон врезался в стену магазина.

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