Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде — дрон врезался в стену магазина.

Об этом он написал в Telegram.

«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате атаки в здании магазина выбиты окна и посечён фасад.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.