Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
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Об этом он написал в Telegram.
«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в результате атаки в здании магазина выбиты окна и посечён фасад.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.