RT в Telegram
Подпишись

Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал торговый объект в Белгороде — дрон врезался в стену магазина.
Гладков: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
  • © РИА Новости / Павел Колядин

Об этом он написал в Telegram.

«В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект — беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате атаки в здании магазина выбиты окна и посечён фасад. 

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали при помощи беспилотника коммерческое предприятие в Белгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить