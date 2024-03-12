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Число пострадавших из-за атаки БПЛА на администрацию Белгорода возросло до 4

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Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что число пострадавших из-за атаки украинского БПЛА на здание городской администрации возросло до четырёх.
Число пострадавших из-за атаки БПЛА на администрацию Белгорода возросло до 4
  • © ДЕМИДОВ/Telegram

«Двоих пострадавших сотрудников мэрии Белгорода госпитализировали в медучреждения города... Двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — написал он в своём Telegram.

Уточняется, что у одной госпитализированной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Её состояние медики оценивают как тяжелое. Вторая же оказавшаяся в больнице пострадавшая получила осколочные ранения головы.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в здание администрации города врезался украинский беспилотник.

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