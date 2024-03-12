«Бог им судья»: пенсионерка из Винницы — о решении украинского суда лишить её квартиры за поддержку России

RT поговорил с 80-летней учительницей из Винницы, которую украинский суд лишил квартиры за поддержку России в «Одноклассниках» — женщина поставила лайки под несколькими постами об СВО. На Украине пенсионерку также приговорили к четырём годам лишения свободы заочно. Сейчас женщина находится в России у родственников.

Алла Степановна Стадницкая приехала из родной Винницы к дочке в Волгоград в марте 2020 года. Почти сразу начался карантин, границы закрыли, семья переболела ковидом. В итоге Алла Степановна вместо запланированных трёх месяцев осталась у дочери на несколько лет. Затем началась спецоперация.

В феврале 2023 года пенсионерке в мессенджер пришло сообщение, в котором говорилось, что на неё заведено уголовное дело за публичные призывы к свержению конституционного строя или захвату государственной власти (ч. 2 ст. 109 УК Украины).

Причиной уголовного преследования в отношении учительницы-пенсионерки стали лайки в социальной сети «Одноклассники». Женщина рассказала RT, что с самого начала СВО сильно переживала и не могла пройти мимо постов, призывающих к миру. Одна из публикаций, которую поддержала Алла Степановна, была про бабушку, вышедшую с красным советским знаменем к украинским солдатам в начале СВО, думая, что встречает российских бойцов.

«Когда я увидела в «Одноклассниках» бабушку, которая несёт знамя Победы, я, конечно, поддержала её «классом». Потому что я знаю, что такое война, у меня отец не пришел с войны, мама была подпольщицей Винницкого подполья. И, когда начались боевые действия, я очень переживала, потому что это страшно», — вспоминает Алла Степановна.

Были и другие лайки — сама женщина подчёркивает, что «ставила классы» только на позитивные публикации, призывающие к миру. В соответствии с механизмом работы соцсети оценённые посты автоматически публиковались на страничке пенсионерки. По словам Аллы Степановны, в сумме она лайкнула около пяти таких постов на тему СВО.

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«В другой раз кто-то в «Одноклассниках» написал письмо, мол, ребята, возвращайтесь живыми домой. Я вполне разделяю, чтобы возвращались живыми и те, и другие. Чтобы не были жёны вдовами, а дети сиротами — так, как я осталась после войны», — объясняет женщина.

В судебных материалах по делу Аллы Степановны упоминается в том числе публикация следующего содержания: «Украинцы, опомнитесь, наконец, гоните бандеровщину вместе с Зеленским. Мы, как и вы, не хотим воевать, а хотим жить в согласии, и чтобы никто не расшатывал мир в наших странах и отношениях». Найдя этот и другие посты схожего содержания, СБУ заинтересовалась пенсионеркой, проявляющей активность в социальных сетях. Началось расследование.

Агенты украинской спецслужбы разыскали внучатого племянника Аллы Степановны в Виннице и велели ему рассказать о бабушке.

«Звонит он по телефону: «Бабушка, я хотел бы с вами поговорить». Позднее выяснилось, что тот разговор был под запись СБУ, племянник потом тётке признался. Ему дали телефон, мол, звони, поговори с бабушкой. Она под запись, получается, рассказывала», — рассказала RT дочь Аллы Степановны, Ольга.

Изъяли квартиру

О приговоре Алла Степановна узнала от соседей. Они рассказали ей, что приставы пришли к ней домой с журналистами, чтобы снять репортаж о «радикально настроенной» пенсионерке. По решению украинского суда женщину приговорили к четырём годам лишения свободы заочно и изъяли у неё квартиру. Приговор был вынесен 29 февраля.

«То, за что меня судили, было не призывами и не разжиганием, а чистой противоположностью. Я призывала только к миру. А получилось, что я в чём-то виновата», — расстраивается Алла Степановна.

Пенсионерка добавила, что оспаривать приговор не будет — на родине её могут арестовать, а отправлять на Украину своих детей она не рискнёт. Сейчас женщина подаёт документы для получение гражданства РФ и оформляет пенсионные выплаты.

«Бог им судья. Я начинаю понемногу приходить в себя. Они, видимо, хотели устроить показательную порку, чтобы другим было неповадно. Показать, что и бабушку могут выселить за лайки. Я так думаю, что кому-то просто приглянулась моя квартира — она в хорошем районе, ухоженная. Её выдали ещё при советской власти моему мужу-военному», — рассказывает собеседница RT.

Поддержка учеников

После того как история Аллы Степановны разошлась по украинским СМИ, женщину начали атаковать в соцсетях — из-за этого её страницу пришлось закрыть. По словам дочери пенсионерки Ольги, её мать получила и большое количество поддержки — ей начали писать бывшие ученики, помнящие женщину ещё с тех времён, когда она была учителем в Казахстане.

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«После окончания педагогического института я с мужем уехала в Казахстан. Там я проработала в школе с 1965 по 1976 год, оттуда нас направили в Белоруссию… А дальше уже отправились на пенсию в Винницу, потому что это моя родина», — рассказала Алла Степановна.

Она проработала педагогом без малого пятьдесят лет, преподавала школьникам физику и астрономию. По словам самой учительницы, на везде её ценили как высокообразованного специалиста — за время работы у неё накопилось много благодарностей.

Алла Степановна призналась, что её очень тронула реакция бывших учеников, поддержавших свою школьную учительницу в трудную минуту.

«Со школы в Казахстане по сей день мои выпускники поздравляют меня с праздниками, и первые слова сочувствия пришли именно от них, из Казахстана. Есть отзывы детей и память обо мне осталась хорошая, и я счастлива этим», — говорит женщина.