«Россия всё равно победит»: московский скульптор рассказал о своём участии в спецоперации

Многодетный москвич Иван Шавыкин был мобилизован осенью 2022 года. Во время отпусков скульптор, взявший себе позывной Шамот, сделал серию керамических работ, посвящённую боевым будням участников спецоперации. В интервью RT Иван рассказал об участии в СВО и о своих сослуживцах.

«Каждое ночное дежурство мы видели всполохи от далёких взрывов и представляли, каково там, на переднем крае. Приезжали «Грады», отрабатывали по неприятелю. Мы стояли на второй линии, оттуда было не понять, где наши прилёты, а где их», — вспоминает 38-летний Иван Шавыкин. Его окладистая рыжая борода забавно сочетается с белой футболкой, украшенной детскими рисунками. Иван показывает на три глазурованных расписанных керамических диска с неровными краями. Сначала кажется, что там изображён боец, смотрящий то ли на восходящее, то ли на заходящее огромное солнце. «Это зарево от разрывающихся снарядов, — уточняет собеседник RT. — Оно меня настолько впечатлило, что я захотел сделать эту работу».

Под триптихом с заревом лежит ещё один. На фоне чёрных, не убранных перед зимой подсолнухов изображён военный с такой же бородой, как у Ивана: «Вся территория Украины — сплошные поля. Где-то подсолнечник не был убран. Природа там в декабре — как у нас в начале ноября: снега почти нет, довольно унылая картина, и я постарался это отразить. Что касается бойца, то многие считают, что это мой портрет. На самом деле это собирательный образ, есть тут и мои черты, и черты моего боевого товарища, снайпера с позывным Пряник».

Эти работы собеседник RT сделал во время прошлого отпуска, вернувшись со спецоперации. «Сейчас я бы выполнил их совсем по-другому. Наша часть продвинулась вперёд, и такого созерцательного настроения уже нет. Теперь оно боевое, более активное», — объясняет Иван.

На соседнем столе — четыре медали с барельефами, изображающими сцены боевых будней. «Тут снайпер, тут пехотинец, на блиндаже выбиты позывные моих товарищей, которые сейчас там воюют, — перечисляет он. — Здесь с коптера снят танк, и на следах его гусениц — стихи Проханова. А это реверс медалей, ещё не законченная работа. Возможно, в этот отпуск успею её завершить».

Иван Шавыкин и Агния Кожухова

«Шок и радость»

Про полуподвальную мастерскую в центре Москвы Иван говорит, что это их с семьёй второй дом. «А иногда и первый», — с улыбкой добавляет его жена Агния Кожухова. Супруги — профессиональные скульпторы, оба окончили Строгановку. После выпуска некоторое время работали в творческом комбинате при Союзе художников, а потом переехали в собственную мастерскую — «большая редкость и счастье для молодых людей», отмечают владельцы.

«Вся наша жизнь посвящена керамике. Этот материал — лучший, потому что сочетает в себе и живопись, и скульптуру, можно работать как с формой, так и с цветом, причём как вместе, так и по отдельности», — говорит Шавыкин.

© Фото из личного архива

У Агнии и Ивана трое сыновей — это их рисунки на футболке скульптора. Рождение младшего ребёнка совпало с «русской весной» и началом войны в Донбассе. «Я помню, как его качала по ночам и читала про все эти переломные события истории», — говорит Агния.

Все эти годы, по признанию супругов, им было тяжело смотреть на то, что ничего не меняется, а люди героического Донбасса продолжают гибнуть. Поэтому новости 24 февраля 2022 года вызвали в семье противоречивые эмоции: «Был и шок, потому что это всё же масштабные боевые действия, но была и радость оттого, что мы решились».

Однако позиция Ивана и Агнии не встретила понимания среди коллег по цеху. На аккаунт супругов в Instagram* были подписаны порядка 10 тыс. пользователей — как казалось скульпторам, искренних почитателей их творчества.

«Большинство наших коллег поступили так, как им велело их понимание ситуации, — рассказывает Агния. — А именно: вывесили чёрные квадраты, написали: «Нет войне». Дня четыре мы, наверное, молчали, а потом высказались: есть исторические процессы, против которых мы ничего не можем поделать, и, если ты не поддерживаешь свою армию, значит, ты поддерживаешь чужую. Ну и растеряли большинство своих знакомств после этого. Зато люди, которые не входят в профессиональное сообщество, оказали нам огромную поддержку, написав, что наконец-то хоть кто-то из художников думает иначе».

Решение о частичной мобилизации осенью того же года круто изменило жизнь семьи. «Хоть мы и поддерживали происходящее всей душой, но никак не предполагали, что Родина потребует от нас непосредственного участия. Была большая растерянность», — вспоминает Агния.

RT

Повестка пришла Ивану практически сразу после объявления о мобилизации. День явки в военкомат стал и днём отъезда в учебную часть. Учитывая возраст мужа, отсутствие боевого опыта и наличие троих детей, жена обратилась к RT с просьбой проверить законность призыва Ивана в рамках мобилизации. Редакция запросила соответствующие документы и приняла обращение в работу. Но спустя несколько дней вынуждена была остановить проверку по просьбе семьи.

«Стало понятно, что критерии, по которым даётся отсрочка, нам просто не подходят. Значит, такая судьба. Господь дал такое испытание, и мы должны его пройти, не сомневаясь», — замечает Агния. «Делай что должен, и свершится что суждено. Я должен быть со своей страной, а моя страна на войне», — так отреагировал Иван, когда узнал об обращении супруги в RT.

«Восхищали стойкостью»

Шавыкин взял себе позывной Шамот — так называется огнеупорная глина, которую используют в том числе скульпторы. «Чтобы не расставаться со своей профессией», — объясняет он. Творческий процесс не прекращается даже в зоне спецоперации, добавляет его жена: «Когда Ваня выходит на связь, то спрашивает, над чем я работаю, или просит записать его идею работы, которую он хочет сделать в отпуске».

После учебки Шамота направили стрелком-санитаром на фронт, а позже перевели в санитарную роту. За полтора года участия в СВО мужчина успел многое переоценить: «Я стал проще относиться к каким-то житейским проблемам — где я ем, например, или если испачкался. На фронте это третьестепенно».

RT

Отдельно он отмечает, как проявляли себя окружающие его на СВО люди. «Я многого насмотрелся, будучи санитаром. Может быть, мне повезло, но почти все, кого я встречал, очень достойно действовали в тяжёлых ситуациях. Многие меня восхищали своей стойкостью, никто не жаловался», — рассуждает Шавыкин.

Шамот дважды лежал в госпитале — первый раз в связи с операцией на позвоночнике, а второй — из-за ранения.

«Хочу сказать большое спасибо врачам, которые столько сил положили на то, чтобы вернуть работоспособность раненым. Работают они на износ, — подчёркивает он. — Этот труд, наверное, сродни тому, что мы делаем на фронте».

Один раз собеседник RT едва не погиб вместе с сослуживцами. «Мы попали под танковый обстрел ночью. Нас послали выносить раненых. Когда мы дошли уже практически до переднего края, неприятель нас заметил. Порядка шести снарядов по нам выпустили. Спасло нас только то, что мы находились в канаве. Я молился в тот момент, все молились. Благодаря этому мы остались живы. Этот случай в том числе повлиял на моё решение креститься в этот приезд домой», — рассказывает Иван.

Скоро Шамоту вновь возвращаться на фронт к сослуживцам. «Россия всё равно победит, потому что не было ещё серьёзной войны, где мы бы проиграли. Просто на это нужно время и принятие нашими противниками, что победа будет за нами», — уверен Иван.

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