«Пацаны ни метра не сдали»: как кубанские волонтёры помогают фронту

Есть люди, которые сами выбрали быть тылом для армии. Они возят еду, воду, сладости, печки, окопные свечи, дополнительные носилки, маскировочные сети и множество других вещей. Но самое главное — они дают солдатам и офицерам чувство, что вся огромная страна всегда рядом с теми, кто сражается на фронте. Военкор RT провёл день с кубанскими волонтёрами движения «Мы вместе сила» на одном из направлений СВО.

«Тёть Марин! Тёть Марин!» — отчаянно кричит бородатый мужик из автомобиля. Хлопает дверца машины, и рослый боец в камуфляже с обвесом, улыбаясь, бежит навстречу 60-летней Марине Погосян, основательнице и лидеру «Мы вместе сила».

Так происходит почти на всём пути небольшого «конвоя» с грузом из «Нивы» и КамАЗа к фронту. Солдаты и офицеры долго не отпускают из объятий и Марину Погосян, и Геннадия Мирного — весь небольшой экипаж гумконвоя. Так и ходят какое-то время обнявшись, прежде чем начинать разбирать подарки из тыла.

Движение начиналось с отправки посылок мобилизованным из своего региона, в данном случае Кубани. «Наши парни — они такие, в одно рыло никогда хомячить не будут. Всегда поделятся тем, что получили. Значит, надо везти ещё. Потом кого-то в другие части отправили или, наоборот, к нашим пацанам других перевели. В общем, деток и внучат становилось всё больше», — рассказывает Марина Погосян.

«Внучатами», «детками» или «детками-конфетками» она называет своих подопечных. На очередной остановке «детки-конфетки» — мехводы и наводчики боевых машин, стрелки и сапёры — споро разгружают грузовик. В багажнике «буханки» молниеносно помещаются печка, одеяла, коробки с едой. Марина поясняет, где что лежит и что кому предназначено, а вдобавок вручает коробку с домашними пирожками.

RT

Караван тёти Марины едет к следующей точке. В дороге Погосян рассказывает, как другие «детки-конфетки», которым она тоже везёт пирожки, несколько дней отбивались, находясь в полуокружении: «Соседи дрогнули, чуть отошли. А наши пацаны ни метра не сдали. Даже мысли такой не было».

Пирожки достаются и командиру полка — ординарец, быстро собирая на стол для штаба части, ставит их в центр стола. Марина слушает, как воюют её пацаны. Офицеры, объясняя, чертят на клеёнке ручкой вилки линии позиций, направления атак и контратак: «Заходили отсюда… фланкирующий огонь… пошли с другой стороны...» — «Вам высота нужна, в низине делать нечего, — кивает Марина и сразу переключается на вопросы снабжения и кухни. — Вон томат в баночке, борща сварите. Перца вам накрутить? Хотя чего я спрашиваю, конечно, накрутить».

«Наконец-то увиделись вживую», — на очередной остановке «конвоя» Марина обнимает крепко сбитого бойца. «А то полгода переписываемся», — восторженно улыбается тот в ответ.

Погосян знает о своих подопечных «внучатах» всё: родной город, размеры одежды, обуви, предпочтения в еде и может перечислить эти данные, даже если её разбудить среди ночи.

«Все наши»

Несмотря на пирожки, блины и «деток-конфеток», в образ добренькой бабушки Марина вписывается слабо. Дело не только в неизменной сигарете и камуфляже. По делу разговаривает прямо, требует необходимого жёстко — сказывается многолетний опыт в бизнесе. Часть средств от садоводческого хозяйства Погосян и её детей идёт на гуманитарную деятельность.

«Альбертик, старший сын, саженцев продаст, скажет: вот столько-то есть. Я ему: «Ну я половину своим бойцам заберу», — рассказывает собеседница RT. — Или вот мои надумали дело — картошку сажать. Я говорю: «Давайте!» А сама ржу. Они в недоумении, мол, что смешного. Да, говорю, радуюсь, что всё лето мои пацаны с картошкой будут. Кому вы в деревне картоху продавать будете? В итоге собрали её и на фронт отправили».

RT

Да и гуманитарная работа в прифронтовой полосе — совсем не тот род деятельности, где можно быть мягким. «Например, у жён бывает искушение в посылку, идущую на фронт, положить бутылку, — рассказывает Геннадий Мирный. — Дескать, помочь снять стресс, а кто-то и не знает других развлечений».

Но тётя Марина в этом вопросе непреклонна. «Всем сказала: чтобы ни одной бутылки не было! А одна мне выдаёт: «Возила, везу и возить буду!» Я ей: «Так, взяла коробки и пошла с моего двора! Ты хочешь мужа живым дождаться? А о других ты, дура, подумала?» — злится она, вспоминая тот случай.

Твёрдый характер собеседницы RT сформировали события молодости. В начале 2000-х Северный Кавказ, с которым граничит Кубань, был регионом воюющим. Марина оказалась в заложниках в неспокойной тогда Чечне. Оказалась случайно, её перепутали с родственницей богатого человека, но выбралась тогда из плена сама и помогла выбраться другим, спокойно вспоминает Погосян ту историю.

При всей своей горячей, даже фанатичной любви к родному краю, гордости за своих пацанов, которые воюют как надо — отчаянно и храбро, нет для «Мы вместе сила» разницы, кому помогать. «Все наши — Краснодарский, Ставропольский края, Тула, Ростов, Москва, Дагестан. И все русские. Бьются за Родину, за Россию, за Русь-матушку», — объясняет Марина простые принципы своего движения.