ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм
- РИА Новости
Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
«В Виннице суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала Россию», — говорится в публикации в Telegram.
По имеющейся информации, на сегодняшний день женщина находится в России у родственников, поэтому её судили заочно. Также пенсионерку приговорили к четырём годам тюрьмы.
Ранее первый замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак признала, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд.