Суд на Украине впервые постановил конфисковать квартиру в качестве наказания за сепаратизм.

Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Виннице суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала Россию», — говорится в публикации в Telegram.

По имеющейся информации, на сегодняшний день женщина находится в России у родственников, поэтому её судили заочно. Также пенсионерку приговорили к четырём годам тюрьмы.

Ранее первый замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак признала, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд.