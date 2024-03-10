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ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм

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Суд на Украине впервые постановил конфисковать квартиру в качестве наказания за сепаратизм.
ТСН: суд на Украине впервые конфисковал квартиру за сепаратизм
  • РИА Новости

Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Виннице суд отобрал жильё у 80-летней пенсионерки, которая поддерживала Россию», — говорится в публикации в Telegram.

По имеющейся информации, на сегодняшний день женщина находится в России у родственников, поэтому её судили заочно. Также пенсионерку приговорили к четырём годам тюрьмы.

Ранее первый замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак признала, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд.

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