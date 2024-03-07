На Украине признали, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд

Украина по решениям судов о перерасчёте пенсий задолжала пенсионерам 66 млрд гривен (более $1,7 млрд), заявила первая замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак.

«Это такой дамоклов меч над пенсионной системой. Сейчас задолженность по судебным решениям в пенсионной системе составляет 66 млрд гривен. И эта сумма стремительно растёт», — цитирует Марчак украинское издание «Экономическая правда».

По словам замглавы ведомства, большая часть долга возникла по делам экс-военнослужащих и силовиков, для которых действует специальное пенсионное законодательство. Также 26% суммы задолженности касается выплат чернобыльцам.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук ранее заявила, что правительство Украины по требованию ряда стран Запада в ближайшее время может сократить или вовсе отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.

Также министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.