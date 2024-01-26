Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».
Как объясняют Киеву его западные партнёры, многие вынужденные переселенцы за два года смогли адаптироваться к новым условиям проживания и в помощи государства больше не нуждаются.
«Партнёры ставят требования оптимизировать выплаты. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнёров. Партнёры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», — сказала Верещук.
По её словам, в текущем году Киев планирует сократить общую сумму выплат вынужденным переселенцам с 73 млрд гривен до 57 млрд гривен.
Верещук уточнила, что уязвимые категории граждан продолжат получать выплаты.
«А те, кто уже, к примеру, адаптировался, или получил жильё, или имеет работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливы», — заключила она.
Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.