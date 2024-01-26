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Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам

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Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что правительство Украины по требованию ряда стран Запада в ближайшее время может сократить или вовсе отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.
Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Как объясняют Киеву его западные партнёры, многие вынужденные переселенцы за два года смогли адаптироваться к новым условиям проживания и в помощи государства больше не нуждаются.

«Партнёры ставят требования оптимизировать выплаты. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнёров. Партнёры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», — сказала Верещук.

По её словам, в текущем году Киев планирует сократить общую сумму выплат вынужденным переселенцам с 73 млрд гривен до 57 млрд гривен.

Верещук уточнила, что уязвимые категории граждан продолжат получать выплаты.

«А те, кто уже, к примеру, адаптировался, или получил жильё, или имеет работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливы», — заключила она.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.

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