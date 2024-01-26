Вице-премьер: Запад потребовал от Украины сократить выплаты переселенцам

Украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что правительство Украины по требованию ряда стран Запада в ближайшее время может сократить или вовсе отменить выплаты на проживание ряду категорий вынужденных переселенцев.

Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Как объясняют Киеву его западные партнёры, многие вынужденные переселенцы за два года смогли адаптироваться к новым условиям проживания и в помощи государства больше не нуждаются.

«Партнёры ставят требования оптимизировать выплаты. Мы напрямую привязаны к решениям наших партнёров. Партнёры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации», — сказала Верещук.

По её словам, в текущем году Киев планирует сократить общую сумму выплат вынужденным переселенцам с 73 млрд гривен до 57 млрд гривен.

Верещук уточнила, что уязвимые категории граждан продолжат получать выплаты.

«А те, кто уже, к примеру, адаптировался, или получил жильё, или имеет работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливы», — заключила она.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.