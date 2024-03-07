«При задержании открыл огонь»: ФСБ сообщила о пресечении теракта с участием завербованного СБУ гражданина Белоруссии

Сотрудники ФСБ нейтрализовали гражданина Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания в карельском городе Олонец. Силовики нашли у злоумышленника готовое к применению взрывное устройство, изготовленное с применением зарубежных компонентов, а также пистолет и патроны к нему.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила, что на территории Карелии предотвращён теракт.

Как следует из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, теракт планировали украинские спецслужбы с участием завербованного белорусского гражданина, который был участником запрещённого в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

По данным ФСБ, агент украинских спецслужб занимался сбором и передачей информации об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.

Мужчина действовал по указанию кураторов. Он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы впоследствии совершить подрыв одного из административных зданий в Олонце.

«При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — отметили в ЦОС ФСБ.

Силовики нашли на месте происшествия готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 британского производства, электродетонатора М-6 производства США и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

По факту этих событий следственное отделение УФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.

1 марта ФСБ сообщила о задержании двух агентов украинских спецслужб: жителя Симферополя 1984 года рождения и гражданки России и Украины 1986 года рождения.

По данным ведомства, мужчина планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов Крыма по указанию украинских спецслужб. У него изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства.

В свою очередь, задержанная женщина была завербована украинской стороной для совершения в Севастополе теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.

Кроме того, 28 февраля в ФСБ заявили о задержании агента украинских спецслужб, который собирал данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне СВО. Противник на основе этих данных впоследствии смог бы нанести по российским бойцам ракетный удар.

Днём ранее, 27 февраля, в ФСБ сообщили о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.

В результате были задержаны трое граждан Украины, возбуждены уголовные дела по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее в том же месяце ФСБ пресекла деятельность гражданина России, завербованного СБУ и готовившего в преддверии выборов теракт против одного из политиков Запорожской области путём подрыва с применением самодельного взрывного устройства.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимались координацией работы агента и снабжали его взрывчаткой. Злоумышленник оказал вооружённое сопротивление пытавшимся задержать его силовикам и был нейтрализован. На месте происшествия были обнаружены пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы.