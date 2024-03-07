ФСБ: планировавшего теракт в Карелии гражданина Белоруссии нейтрализовали
- РИА Новости
По данным российской спецслужбы, при задержании преступник открыл стрельбу по российским силовикам. Его нейтрализовали в ходе боестолкновения.
Сотрудники спецслужб и мирные жители не пострадали.
7 марта Федеральная служба безопасности России предотвратила в Карелии теракт спецслужб Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии.
По информации ФСБ, преступник по указанию кураторов с Украины планировал взорвать одно из административных зданий города Олонца.