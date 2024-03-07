ФСБ: планировавшего теракт в Карелии гражданина Белоруссии нейтрализовали

ФСБ России сообщила, что планировавшего теракт в Карелии по заданию украинских спецслужб гражданина Белоруссии нейтрализовали.

По данным российской спецслужбы, при задержании преступник открыл стрельбу по российским силовикам. Его нейтрализовали в ходе боестолкновения.

Сотрудники спецслужб и мирные жители не пострадали.

7 марта Федеральная служба безопасности России предотвратила в Карелии теракт спецслужб Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии.

По информации ФСБ, преступник по указанию кураторов с Украины планировал взорвать одно из административных зданий города Олонца.