ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в Петербурге и Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
«Обнаружены и ликвидированы четыре подпольные мастерские со специализированным оборудованием по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия», — приводит сообщение ТАСС.
Изъято 18 единиц огнестрельного оружия и более 7 тыс. патронов.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду содержащего драгоценные металлы вторичного сырья на 70 млн рублей.