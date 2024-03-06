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ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в Петербурге и Ленобласти

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Сотрудники ФСБ в Петербурге и Ленинградской области ликвидировали четыре подпольные оружейные мастерские.
ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в Петербурге и Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«Обнаружены и ликвидированы четыре подпольные мастерские со специализированным оборудованием по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия», — приводит сообщение ТАСС.

Изъято 18 единиц огнестрельного оружия и более 7 тыс. патронов.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Подмосковье контрабанду содержащего драгоценные металлы вторичного сырья на 70 млн рублей.

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