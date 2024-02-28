«Вина доказана в полном объёме»: агент ГУР Минобороны Украины осуждён за попытку купить компоненты к С-300

Агент главного управления разведки министерства обороны Украины Сергей Кривицкий был задержан с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения. Речь идёт о клистронах, используемых в составе ЗРК С-300. Он также был причастен к попытке аналогичного преступления в ноябре 2019 года, тогда был задержан его подельник. Как сообщили в ФСБ, мужчина приговорён судом к 11,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Агент Главного управления разведки Минобороны Украины осуждён в России за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя г. Мелитополь, гражданина Украины, Кривицкого Сергея Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж», и лишении его свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, иностранец был задержан с поличным в Ростове-на-Дону при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300.

Также был достоверно подтверждён факт причастности Сергея Кривицкого к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов в интересах украинской разведки, пресечённой органами безопасности. Так, в Москве при аналогичных обстоятельствах был задержан гражданин Украины Василий Василенко. Он прибыл в столицу по поручению Кривицкого для приобретения клистронов. В настоящее он также отбывает наказание в исправительной колонии.

«В ходе следствия установлены все обстоятельства шпионской деятельности Кривицкого. Его вина доказана в полном объёме», — указали в ФСБ.

ФСБ опубликовала кадры с задержанным в Ростове-на-Дону украинским агентом

Ранее на этой неделе в Запорожской области предотвращён теракт с использованием отравляющего вещества. Силовиками были задержаны трое граждан Украины. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и «Террористический акт».

Также в этом регионе силовикам удалось предотвратить теракт в отношении одного из местных политических деятелей. Была вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован.

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Кроме того, сотрудники ФСБ вместе с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в САР.

В ходе оперативных действий в 22 регионах задержали 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков. Указывалось, что ряд задержанных распространял через интернет в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывал ведение террористической деятельности.

Также в феврале была пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»** в Самарской области. Члены ячейки переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации САР

Кроме того, был задержан уроженец Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля возле одного из административных зданий.

В Екатеринбурге была задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса с двойным гражданством (России и США), которая причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. С февраля 2022 года она собирала деньги на предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы для украинских военных.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 05.06.2019.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.