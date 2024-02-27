ФСБ: шесть дел возбудили против готовившего взрыв в Алтайском крае
- РИА Новости
«В феврале в отношении задержанного в Рубцовске возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений», — приводит РИА Новости заявление.
В частности, дела возбуждены по факту незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ, а также участия в террористической организации.
О том, что в Алтайском крае был задержан мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска, стало известно в октябре 2023 года.
По словам задержанного, при подготовке теракта в Рубцовске его интересовал Уралвагонзавод.