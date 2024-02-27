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ФСБ: шесть дел возбудили против готовившего взрыв в Алтайском крае

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Шесть новых уголовных дел возбуждено в отношении мужчины, который готовил взрыв в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.
ФСБ: шесть дел возбудили против готовившего взрыв в Алтайском крае
  • РИА Новости

«В феврале в отношении задержанного в Рубцовске возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений», — приводит РИА Новости заявление.

В частности, дела возбуждены по факту незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ, а также участия в террористической организации.

О том, что в Алтайском крае был задержан мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска, стало известно в октябре 2023 года.

По словам задержанного, при подготовке теракта в Рубцовске его интересовал Уралвагонзавод.

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