ФСБ: шесть дел возбудили против готовившего взрыв в Алтайском крае

Шесть новых уголовных дел возбуждено в отношении мужчины, который готовил взрыв в городе Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«В феврале в отношении задержанного в Рубцовске возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений», — приводит РИА Новости заявление.

В частности, дела возбуждены по факту незаконного изготовления и хранения взрывчатых веществ, а также участия в террористической организации.

О том, что в Алтайском крае был задержан мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска, стало известно в октябре 2023 года.

По словам задержанного, при подготовке теракта в Рубцовске его интересовал Уралвагонзавод.