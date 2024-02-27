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Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал Уралвагонзавод

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Мужчина, готовивший теракт на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал, что изначально планировал провести разведку на Уралвагонзаводе.
Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал Уралвагонзавод
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Мужчина связался с проукраинской террористической организацией «Легион «Свобода России»* через Telegram, после чего получил задание.

«Маленький город Рубцовск, там есть Уралвагонзавод, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку», — сказал он РИА Новости.

Позже кураторы поменяли «объект» на администрацию Рубцовска, добавил обвиняемый. Сейчас в отношении мужчины расследуется несколько уголовных дел.

О том, что в Алтайском крае был задержан мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска, стало известно в октябре 2023 года.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

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