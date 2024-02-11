Злоумышленник погиб, пострадали пятеро: что известно о ЧП в Элисте

Вечером 10 февраля мужчина осуществил подрыв неизвестного устройства в центре по оказанию психологической помощи в Элисте. В результате он погиб, ранения получили два человека, сообщили в СК по Республике Калмыкия. По данным Минздрава, жизням пострадавших ничего не угрожает. Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что держит ситуацию на контроле. По его словам, никаких оснований для паники нет. Ночью 11 февраля в доме злоумышленника сработало неизвестное устройство, в результате чего ранения получили три сотрудника Росгвардии.

В Элисте вечером 10 февраля в помещении центра по оказанию психологической помощи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учёте в психоневрологическом диспансере, пришёл в качестве клиента на приём в центр по оказанию психологической помощи. Там у него возник конфликт с работником центра. После этого он произвёл подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего погиб.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по факту происшествия. Его расследование взял на контроль исполняющий обязанности руководителя республиканского СК Роман Широбоков.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила старший помощник руководителя СУ СК по Республике Калмыкия (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Тамара Эльдеева.

Также в ведомстве опубликовали видео с последствиями взрыва в центре по оказанию психологической помощи.

Последствия взрыва в центре по оказанию психологической помощи в Элисте

Тяжёлые ранения в результате подрыва неустановленного взрывного устройства получили работник центра и его родственники, их доставили в республиканскую больницу. В Минздраве Республики Калмыкия рассказали о состоянии пострадавших.

«Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия», — говорится в сообщении.

В Прокуратуре Республики Калмыкия сообщили, что взяли на контроль ход расследования по уголовному делу о взрыве в одном из офисов Элисты.

«Взрыв произошёл в офисе образовательного центра, расположенного по ул. Клыкова, 77в, в городе Элисте. По поручению прокурора республики на место происшествия выехал прокурор Элисты Илья Ногин. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, ход его расследования взят прокуратурой республики на контроль», — отметили в надзорном органе.

Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил, что держит ситуацию на контроле. По его словам, никаких оснований для паники нет. Он также призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

После ЧП был открыт пункт временного размещения, а с утра 11 февраля работает горячая линия для телефонных звонков.

Также по теме ТАСС: взрывное устройство сработало в доме устроившего взрыв в Элисте Взрыв прогремел в Элисте в доме мужчины, который ранее привёл в действие неустановленное устройство в центре психологической помощи.

«На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желания остаться там, но он продолжает работу», — добавил Шепшинов.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков сообщил, что его оповестили о произошедшем ЧП.

«Мне доложили о хлопке на улице Клыкова в Элисте. По предварительной информации, два человека пострадали, один скончался. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения на базе средней школы №17. На месте работают все службы и правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия выясняем. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом ночью 11 февраля в доме мужчины, устроившего подрыв в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте, произошла детонация неустановленного взрывного вещества. В результате пострадали трое сотрудников Росгвардии, проводившие мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Источник RT в правоохранительных органах также сообщил, что дом злоумышленника был заминирован. По его словам, один из пострадавших сотрудников Росгвардии находится в тяжёлом состоянии.