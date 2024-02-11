В Элисте открыли ПВР и запустили горячую линию после ЧП со взрывом
«Завтра с 8:00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу», — заявил мэр Элисты Шафран Тепшинов.
Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства.
Пострадавшие находятся в реанимации.
Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.