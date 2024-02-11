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В Элисте открыли ПВР и запустили горячую линию после ЧП со взрывом

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После взрыва в центре психологической помощи в Элисте открыли пункт временного размещения и запустили горячую линию для телефонных звонков.

«Завтра с 8:00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу», — заявил мэр Элисты Шафран Тепшинов.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства.

Пострадавшие находятся в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

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