В Элисте открыли ПВР и запустили горячую линию после ЧП со взрывом

После взрыва в центре психологической помощи в Элисте открыли пункт временного размещения и запустили горячую линию для телефонных звонков.

«Завтра с 8:00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу», — заявил мэр Элисты Шафран Тепшинов.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства.

Пострадавшие находятся в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.