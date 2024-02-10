По факту взрыва в офисном помещении в Элисте возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из офисных помещений в Элисте.

Об этом сообщили в СК России по Республике Калмыкия.

По данным ведомства, состоящий на учёте в психо-неврологическом диспансере мужчина пришёл в качестве клиента на приём в центр по оказанию психологической помощи, где в ходе конфликта с работником центра подорвал взрывное устройство.

В результате взрыва мужчина погиб, работник центра и его родственник были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в помещении Центра психологической помощи в Элисте (Калмыкия).