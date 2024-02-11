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ТАСС: взрывное устройство сработало в доме устроившего взрыв в Элисте

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Взрыв прогремел в Элисте в доме мужчины, который ранее привёл в действие неустановленное устройство в центре психологической помощи.
ТАСС: взрывное устройство сработало в доме устроившего взрыв в Элисте

Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Калмыкии, ранены три сотрудника Росгвардии.

Уточняется, что ранения получили сотрудники, вошедшие в квартиру для проведения следственных действий. Об их состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, прогремевшего в помещении центра психологической помощи в Элисте, погиб один человек. Ещё двое получили ранения.

Уточнялось, что после ЧП в городе открыли пункт временного размещения и запустили горячую линию.

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