Обломки найдены в 11 км от берега: в МЧС заявили об обнаружении места крушения вертолёта Ми-8 в Онежском озере

Обломки потерпевшего крушение в Онежском озере вертолёта Ми-8 обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 м, заявили в МЧС. На месте ЧП работают 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска. Для работ под водой привлечён телеуправляемый аппарат с глубиной погружения до 300 м. Как отметили в МЧС, потерпевшей крушение машиной управлял опытный экипаж, неоднократно привлекавшийся к поиску и спасению людей.

МЧС России сообщило об обнаружении места крушения вертолёта Ми-8 на Онежском озере. Как уточнили в ведомстве, спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное.

«Обломки вертолёта обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 м», — говорится в сообщении.

Для расследования обстоятельств происшествия сформированы штаб и комиссия. В работах на месте крушения вертолёта задействованы более 140 специалистов и 33 единицы техники, а также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России с допуском погружения до 60 м.

Также уточняется, что работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон», способного погружаться на глубину до 300 м.

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В МЧС также отметили, что потерпевшей крушение машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта. «За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — заявили в ведомстве.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Как следует из сообщения управления СК, вертолёт выполнял тренировочный полёт над Онежским озером, когда экипаж перестал выходить на связь.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также отметил, что вертолёт совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески — аэропорт Вытегра.

«В назначенное время вертолёт в пункт назначения не прибыл. На поиски незамедлительно направили группировку карельских спасателей», — написал он в Telegram.

Как уточнил Парфенчиков, все члены экипажа потерпевшей крушение машины —сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга.

Между тем врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что региональное правительство готово оказать помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с крушением Ми-8 в Карелии.

По его данным, экипаж в последний раз выходил на связь 4 февраля в 17:04 мск. Как полагает Филимонов, борт предположительно совершил попытку аварийной посадки.

Источник RT сообщил что среди основных причин ЧП с вертолётом в Карелии рассматриваются техническая неисправность, ошибка экипажа и погодные условия. По словам источника, главной причиной, вероятно, стала непогода.

Также по теме Все находившиеся на борту Ми-2 получили травмы при жёсткой посадке в Якутии Все, кто находился на борту вертолёта Ми-2, получили травмы при жёсткой посадке в Якутии, заявили в управлении МЧС России по региону.

Ранее в январе в Брянской области вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М-3 близ Севского района, в результате чего произошёл обрыв линии электропередачи. Как уточнял тогда губернатор региона Александр Богомаз, в результате этих событий никто не пострадал.

В Минобороны России впоследствии уточнили, что причиной вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области могла стать техническая неисправность.

Кроме того, в декабре в Якутии жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-2. Как уточняли в ГУ МЧС, при взлёте с точки машина начала терять высоту. На борту находились пять человек.

В результате этих событий с травмами средней тяжести были госпитализированы три человека, ещё двое пострадавших отказались от медицинской помощи.