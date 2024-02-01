«Происходит бесконечное затягивание»: суд вернул на новое рассмотрение дело о предоставлении жилья семье из Забайкалья

Два года RT помогает матери-одиночке из Забайкальского края Юлии Бурдинской и её 19-летнему сыну с инвалидностью Артуру получить положенное им по закону жильё. Семья уже десять лет стоит на первом месте в очереди на квартиру. У Артура тяжёлая форма ДЦП и симптоматическая эпилепсия, он не может ни ходить, ни сидеть. Мать носит его на руках. Больница, в которой наблюдается Артур, находится в 40 км от места жительства Бурдинских. Семья добирается туда на такси. Так как в сельском поселении Размахнино, где проживает семья, свободного жилья нет, прокурор через суд сменил должника с сельской администрации на районную, однако по частной жалобе властей муниципалитета решение было отменено в апелляционной инстанции.

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© Zamir Usmanov / Личный архив

Забайкальский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело о выделении жилья героям проекта «Не один на один» — 43-летней Юлии Бурдинской и её 19-летнему сыну Артуру. Судебное разбирательство длится несколько лет — ответственность за предоставление квартиры тяжелобольному Артуру перекладывается с одних чиновников на других, но выполнить норму закона, как следует из решений судов, не удаётся из-за отсутствия средств у муниципалитетов на приобретение жилья.

«Мне снова пришло письмо из суда: чиновники из администрации Шилкинского района подали на апелляцию, так как не согласны быть ответчиком по нашему делу, — рассказала RT мать Артура. — Я уже сбилась со счёта, какой это суд. Происходит бесконечное затягивание. С ними невозможно бороться. Им лишь бы сделать так, чтобы мы от них отстали, а что там дальше будет, их не волнует».

Нет денег

У Артура Бурдинского паллиативный статус, у него диагностированы тяжёлая форма детского церебрального паралича (ДЦП), симптоматическая эпилепсия, а также ряд сопутствующих заболеваний. Семья уже десять лет ждёт жильё, которое по закону им должно быть предоставлено во внеочередном порядке. При этом в очереди они стоят под номером один. По месту жительства семьи — в сельском поселении Размахнино — нет свободных домов. Построить там жильё также оказалось невозможно: комиссия, обследовавшая улицы, не нашла свободного земельного участка с возможностью подключения к коммуникациям.

В качестве решения проблемы семье предложили квартиру в посёлке Первомайском Шилкинского района. Однако это жильё, по словам Юлии Бурдинской, было в плохом состоянии и без ремонта. Ни денег, ни возможности привести его в порядок у матери-одиночки не было.

Кроме того, из Первомайского Юлии с Артуром будет сложнее добираться до Шилки и Читы, где находятся врачи, у которых постоянно наблюдается молодой человек. Сейчас семье и так приходится преодолевать по 40 км, чтобы приехать в больницу. Каждое посещение врачей даётся Артуру очень непросто.

Также в Первомайском у Юлии нет родственников, готовых посидеть с Артуром, пока она ездит в социальные организации в Шилке, поэтому от такого варианта пришлось отказаться.

После запроса RT в Генпрокуратуру РФ прокурор Шилкинской межрайонной прокуратуры вышел в суд с заявлением об изменении населённого пункта, где должно быть предоставлено жильё. Это сделали, так как ранее не было правовых оснований для предоставления жилья на территории Шилки или Читы, поскольку семья Бурдинских была поставлена на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в другом муниципальном образовании.

Решением суда место было изменено с поселения Размахнино на город Шилку. Кроме того, был изменён ответчик по делу — ответственность перешла от администрации СП Размахнино к властям Шилкинского района. Как следует из документов, суд, удовлетворяя заявление о замене должника, руководствовался тем, что решение суда не исполнялось длительное время из-за отсутствия бюджета.

Однако на это определение суда была подана частная жалоба и. о. главы муниципального района «Шилкинский район» Евгения Бунькова. В ней он указывает, что муниципалитет не располагает финансовой возможностью исполнить решение суда и что имеется большое количество других неисполненных решений.

Вместе с тем в апелляционной жалобе, подписанной главой муниципального района «Шилкинский район» Сергеем Воробьёвым, отмечается, что обеспечение жилыми помещениями инвалидов, вставших на учёт после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счёт субъектов РФ. Поэтому администрация района просила привлечь в качестве ответчика правительство Забайкальского края, чтобы власти выделили средства на приобретение жилья для Бурдинских, а власти района, в свою очередь, передали их сельскому поселению. Краевой суд удовлетворил жалобу и отказал в замене должника с администрации СП Размахнино на администрацию Шилкинского района.

Вопрос на рассмотрении

В августе 2022 года и. о. руководителя администрации губернатора Забайкальского края Александр Якимов сообщал RT, что администрация муниципального района «Шилкинский район» ведёт поиск решения по возможности предоставления жилья Бурдинским в городе Шилке. Позже, в марте 2023 года, администрация Шилкинского района просила правительство Забайкальского края выделить деньги на покупку жилья в городе Шилке. Как поясняла RT заместитель председателя правительства Забайкальского края Наталья Щербинина, запросы были получены и находились на рассмотрении.

«В случае положительного решения о выделении финансовых средств денежные средства поступят в срок в соответствии с законодательством РФ и Забайкальского края», — ответила Щербинина.

Чтобы помочь Бурдинским, к губернатору Забайкальского края также обращался Следственный комитет РФ с просьбой принять меры по предоставлению жилья инвалиду. Подключался уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Хлызов. Однако семья Бурдинских до сих пор не обеспечена положенным по закону жильём.