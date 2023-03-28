Мать-одиночка из Забайкалья не может добиться получения жилья для сына с инвалидностью

Администрация Шилкинского района просит правительство Забайкальского края выделить деньги на покупку жилья в городе Шилке тяжелобольному герою проекта «Не один на один» Артуру Бурдинскому. Почти два года чиновники не могут исполнить решение суда о предоставлении ему внеочередного жилья, так как в селе, где он проживает, нет свободных домов. Матери Артура была предложена квартира в посёлке Первомайский, но согласиться на этот вариант семья не может — из этого посёлка Бурдинским будет сложнее добираться в Шилку и Читу к врачам, у которых постоянно наблюдается Артур. Также в Первомайском у матери-одиночки нет родственников, которые могли бы посидеть с сыном, пока она ездит в социальные организации в Шилке. Прокуратура уже вышла в суд с заявлением об изменении населённого пункта, где семье должно быть предоставлено жильё.

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Администрация Шилкинского района рассматривает вопрос о покупке жилья героям проекта «Не один на один» 42-летней матери-одиночке Юлии Бурдинской и её 18-летнему тяжелобольному сыну Артуру в городе Шилке Забайкальского края. В региональное правительство направлены запросы о предоставлении бюджетного кредита для этой цели. В свою очередь прокуратура Забайкальского края обратилась в суд с заявлением об изменении населённого пункта, в котором семье должно быть предоставлено жильё. Об этом RT сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

10 лет первые в очереди

Жители села Красноярово Юлия и Артур Бурдинские состоят на очереди на получение жилья в администрации сельского поселения «Размахнинское» с 9 марта 2013 года под номером один. Несмотря на то, что перед ними нет очереди, реализовать своё право на обеспечение жильём тяжелобольной молодой человек с инвалидностью не может уже 10 лет.

В 2021 году историей заинтересовалась прокуратура — решением суда был удовлетворён иск межрайонного прокурора к администрации Шилкинского района об обязании предоставить семье жильё вне очереди по договору социального найма. Однако выяснилось, что свободного жилья в селе Размахнинское нет. Шилкинским районным отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, но, как позже оказалось, сотрудники ведомства не выполнили свою работу в полном объёме. По этой причине прокуратура внесла руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю представление об устранении нарушений, а ответственный сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности.

В феврале этого года прокуратура оштрафовала главу администрации СП «Размахнинское» за неисполнение решения суда.

Вместе с тем, после многочисленных запросов RT в инстанции Забайкальского края к решению проблемы подключались не только местная администрация, но и Генпрокуратура, Следственный комитет, правительство Забайкальского края, уполномоченный по правам человека.

Ведут поиск решения

В августе прошлого года и.о. руководителя администрации Забайкальского края Александр Якимов сообщил RT, что власти «ведут поиск решения по возможности предоставления жилья в городе Шилке». Однако по итогу Юлии Бурдинской предложили жильё в посёлке городского типа Первомайский. По словам женщины, предложенные квартиры требовали существенного ремонта, на который у матери-одиночки не было средств.

Кроме того, добираться до больниц в Шилке и Чите, где постоянно с рождения наблюдается Артур, было ещё дальше, чем из Красноярово. Также в этом посёлке у Юлии нет родственников, которые могли бы посидеть с сыном, пока она ездит в социальные организации, расположенные в Шилке. Ей постоянно приходится выезжать в город, чтобы оформить справки Артуру и купить ему лекарства.

По словам Юлии, чиновники предлагали вариант в Первомайском потому, что там тоже есть больница, где мог бы лечиться Артур.

«С нашим диагнозом нам нужны электроэнцефалография головного мозга, эпилептолог, гастроэнтеролог, психиатр, — объясняет Юлия. — Год назад мы по скорой попали в больницу в Первомайском, нас даже госпитализировать там не стали, сказали, что показаний нет. А через три дня Артура в тяжёлом состоянии увезли в больницу в Шилку. Мы с рождения стоим на учёте в Шилке. Я устала бороться за права сына. Наши дети никому не нужны. Власти просто хотят, чтобы мы от них отстали».

Глава СП «Размахнинское» в суде просил отсрочить исполнение решения о предоставлении квартиры Артуру до конца этого года, но ему было отказано. Судья сделала вывод, что должник не предоставил доказательств того, что к указанному сроку решение будет гарантированно выполнено.

После суда администрация СП «Размахнинское» попросила Юлию подписать официальный отказ от жилья в Первомайском.

«Мне так и сказали, что я должна подписать бумагу, чтобы снять с них обязательства. Конечно, я не стала подписывать. Я же не разбираюсь. Может быть, в случае отказа мы вообще лишимся права на жильё», — говорит женщина.

После запроса RT в Генпрокуратуру РФ, там сообщили, что в качестве решения проблемы прокурор повторно вышел в суд с тем, чтобы изменить населённый пункт, в котором Артуру Бурдинскому должно быть выделено жильё. В своём заявлении он просит обязать администрацию СП «Размахнинское» предоставить семье жильё в городе Шилке, чтобы тяжелобольной молодой человек мог своевременно получать медицинскую помощь без длительных переездов между населёнными пунктами.