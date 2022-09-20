СК подключился к решению жилищной проблемы матери-одиночки, воспитывающей сына-инвалида

Управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю проводит проверку по факту непредоставления жилья героине проекта RT «Не один на один» Юлии Бурдинской. Женщина в одиночку воспитывает 18-летнего сына Артура, страдающего от тяжёлой формы ДЦП, симптоматической эпилепсии и других сопутствующих заболеваний. По закону семья имеет право на внеочередное выделение жилья, но уже более восьми лет не может его получить. В селе Красноярово, где они проживают у родственников, нет подходящих вариантов, отвечающих санитарным и техническим требованиям. Несмотря на то что к делу уже подключились Генпрокуратура и администрация губернатора региона, жильё Бурдинским до сих пор не выделено.

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Героям проекта «Не один на один» из Забайкальского края — матери-одиночке Юлии Бурдинской и её сыну с инвалидностью Артуру — до сих пор не предоставлено жильё вне очереди. В связи с этим региональное управление Следственного комитета РФ организовало доследственную проверку. «Именно с этой целью следователи опрашивали всех причастных к этой ситуации», — сообщили RT в СКР.

По словам Юлии, представители ведомства также приезжали к ним домой, в село Красноярово, чтобы посмотреть, в каких условиях проживает семья.

«Они были у нас часа два, — рассказывает мать Артура. — Сестра подписывала разрешение, чтобы они могли посмотреть дом, так как это её жильё. Фотографировали меня, сына, дом, огород. Записали, как ребёнок родился, какие у него заболевания, с какого года мы стоим в очереди. Письма сфотографировали, что я неоднократно обращалась, чтобы ребёнку с жильём помогли. Когда они уходили, то сказали, что не прощаются и, возможно, меня ещё вызовут. Больше пока ниоткуда не звонили и не приезжали. С местной администрацией тоже, как я поняла, никто не связывался. Так что продвижений никаких. Всё тихо».

Восемь лет в очереди

В начале августа RT рассказал историю семьи Бурдинских. Артур с рождения страдает от тяжёлых заболеваний. Он не может ходить, говорить, держать спину — инвалид с паллиативным статусом. Отец парня погиб, когда тому было полтора года. Юлия в одиночку воспитывает сына.

Живут Бурдинские у сестры Юлии, так как своего жилья у них нет. Ютятся в доме площадью 54 кв. м с ещё пятью родственниками.

В соответствии с приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н Артуру положено жильё, но получить его семья не может уже восемь лет. Администрация сельского поселения Размахнинское предлагала Бурдинским переехать в дом барачного типа без ванны и туалета. Юлии пришлось отказаться, так как жилью требовался ремонт и оно не было приспособлено для нужд инвалида.

В 2021 году Шилкинская межрайонная прокуратура вышла в суд с иском к администрации СП Размахнинское, чтобы Бурдинским выделили жильё, отвечающее санитарным и техническим требованиям, но выяснилось, что на территории сельского поселения такового нет.

По словам Юлии, администрацию облагали штрафами, но чиновники не спешили выделять жильё семье.

Предоставить квартиру в городе Бурдинским тоже отказываются. Как поясняли Юлии, чтобы его получить, нужно сделать прописку, заново встать в очередь и ждать. При этом в селе, где проживает семья, нет больницы. Артур наблюдается в Центральной районной больнице в городе Шилке, а также регулярно ездит на обследования в Читу.

Шилка расположена в 40 км от Красноярова, Чита — в 200 км. Это расстояние тяжелобольной ребёнок преодолевает на такси. По словам Юлии, каждая поездка даётся ему очень тяжело. Парня рвёт от тряски. При этом врачи говорят, что могли бы сами приезжать к Артуру, если бы он жил в городе.

«Ребёнок паллиативный»: мать-одиночка с сыном-инвалидом из Забайкалья не могут получить положенное по закону жильё

Право на жильё не реализовано

RT направлял запросы в Генпрокуратуру РФ и администрацию губернатора Забайкальского края с просьбой помочь семье с получением благоустроенного жилья.

Региональная прокуратура после проведённой проверки выявила нарушения. Было установлено, что судебные приставы произвели исполнительные действия не в полном объёме, а власти Шилкинского района не предусмотрели достаточного финансирования на 2022 год, чтобы исполнить решение суда и обеспечить Бурдинских жильём. В надзорном ведомстве обещали держать на контроле восстановление жилищных прав семьи.

В частности, Бурдинской предлагали жильё в посёлке городского типа Первомайском. Однако, как рассказала Юлия, квартиры там требовали существенного ремонта, на который у женщины нет средств. Кроме того, из Первомайского до Шилки добираться ещё дольше, чем из Красноярова, поэтому мать Артура не согласилась на эти варианты.

После запроса RT с Юлией также связался первый заместитель руководителя администрации Шилкинского муниципального района, чтобы узнать её предпочтения по месту жительства.

Кроме того, как ранее сообщали в администрации губернатора Забайкальского края, вёлся поиск решения по выделению Бурдинским жилья в Шилке. Впрочем, право Артура на предоставление ему благоустроенного жилья пока не реализовано.