Жительница села Красноярово Забайкальского края 41-летняя Юлия Бурдинская, в одиночку воспитывающая сына с инвалидностью, более восьми лет стоит в очереди на получение жилья. У 18-летнего Артура диагностированы тяжёлая форма ДЦП, симптоматическая эпилепсия и другие заболевания. По закону он имеет право на предоставление жилья вне очереди, но в селе, где проживает семья, нет подходящих вариантов. Выделять квартиру в городе Бурдинским отказываются, объясняя это тем, что по закону оно должно быть предоставлено по месту прописки. При этом Артуру необходимо постоянное наблюдение у врачей. В селе больницы нет, и Юлии приходится возить его на обследования в ближайшие города — Шилку и Читу. Мальчик тяжело переносит переезды на дальние расстояния. После запросов RT в Генпрокуратуру и администрацию губернатора региона власти занялись поиском возможности предоставить семье жильё в городе.

Мать-одиночка с сыном-инвалидом из Забайкалья не могут получить положенное по закону жильё

Артур Бурдинский появился на свет в результате тяжёлых родов. У парня диагностированы детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия и ещё ряд заболеваний.

«Помимо ДЦП и эпилепсии, у нас тетрапарез в тяжёлой форме, — рассказывает мать юноши Юлия Бурдинская. — Ребёнок паллиативный, лежачий. Недавно ещё появился хронический панкреатит. Артур полностью на таблетках. Без лекарств у него не переваривается пища и постоянная рвота».

В селе Красноярово Забайкальского края, где проживает семья, нет больницы — только фельдшерский пункт. Раз в месяц к Артуру приходит медсестра, чтобы взять кровь. Наблюдается 18-летний парень в Центральной районной больнице в городе Шилке, но матери часто приходится возить его на обследования в Читу, так как нужные специалисты есть только там.

«В основном к врачам мы ездим в Шилку, это в 40 км от нас, — говорит Юлия. — Там мы состоим на учёте у невролога, психиатра, гастроэнтеролога. Но, например, эпилептолог есть только в Чите, куда ехать от нас 200 км. Два раза в год мы его обязательно посещаем — ездим на специальные уколы, электроэнцефалографию. Раньше чаще бывали, потому что к одному врачу запишешься, а он назначит ещё других специалистов. Сейчас уже с такими поездками сложнее. Из-за проблем с поджелудочной Артура в машине рвёт от тряски. Лишний раз боюсь его везти. В маршрутке как с ним ехать? Приходится заказывать такси. Тоже недёшево для нас получается. К тому же он весит уже 35 кг. Мне тяжело его носить на руках, он же спину не держит. Когда мы были в Шилке на приёме у гастроэнтеролога, она нам сказала, что, если бы мы жили в городе, она бы сама к нам приезжала на дом».

Юлия воспитывает Артура одна. Отец парня погиб, когда тому было полтора года.

«Я не работаю. Получаю пенсию на ребёнка и пособие по уходу за инвалидом. Наверное, я, как мать-одиночка с ребёнком-инвалидом, считаюсь малоимущей. Но никакой помощи никогда ниоткуда не было», — говорит женщина.

Гнилой дом барачного типа

В соответствии с приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н Артуру положено жильё, но получить его семья не может уже восемь лет. Своей жилплощади у Бурдинских нет. Они проживают у сестры Юлии в Красноярове в частном доме общей площадью 54 кв. м с ещё пятью родственниками.

По словам Юлии, администрация сельского поселения Размахнинское предлагала им перебраться в дома барачного типа без ванны и туалета, но для жизни инвалида они не приспособлены, поэтому ей пришлось отказаться.

«В последний раз нам предложили гнилой дом барачного типа без ванны и туалета. Там ремонт нужен, а как я его буду делать? На какие деньги? Я же за ребёнка беспокоюсь. Он большой, в ванночку уже не помещается. Сестра мне помогает, мы кое-как усаживаем его и купаем. Раньше в баню ходили, но сейчас ему уже 18 лет, как я его туда понесу?» — говорит женщина.

В прошлом году прокурор Шилкинской межрайонной прокуратуры обратился в суд с иском к администрации СП Размахнинское, чтобы семье предоставили жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

Однако власти сообщили, что подходящего свободного жилья на территории СП Размахнинское нет.

«После суда уже год тишина. Администрацию просто штрафами облагают, но никаких подвижек нет. В городе, может, и есть жильё, но, чтобы его получить, надо там сделать прописку, заново встать в очередь и опять ждать. Я не против за пределы своей деревни выехать, потому что мне лишь бы было благоустроенное и чтобы больница ребёнку была», — говорит Юлия.

За продуктами и лекарствами мать Артура ездит в Шилку. В сельском магазине и аптеке не всегда есть всё необходимое.

«Когда у сестры выходной, я Артура с ней оставляю и еду за продуктами. Беру сразу по много килограммов и на себе тащу. Жила бы где-то, где есть магазины поближе, такой бы проблемы не было. Тяжело, конечно, а как быть. Если что случится, здесь некуда бежать — ничего не купишь», — объясняет женщина.

Дефицитный бюджет

RT направил запросы в Генпрокуратуру РФ и администрацию губернатора Забайкальского края с просьбой помочь семье Бурдинских получить благоустроенное жильё поближе к больнице, чтобы Артур не страдал от длительных поездок к врачам.

Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, в Шилкинском районе есть 11 благоустроенных жилых помещений, однако все они ранее уже были предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом новые помещения, по словам представителей прокуратуры, не приобретаются в связи с отсутствием лимитов в местном бюджете, который на протяжении многих лет остаётся дефицитным.

Вместе с тем в прокуратуре констатировали: при проверке исполнительного производства по делу Бурдинской было установлено, что судебные приставы произвели исполнительные действия не в полном объёме, в связи с чем 5 августа 2022 года Шилкинская межрайонная прокуратура Забайкальского края внесла руководителю управления Федеральной службы судебных приставов Забайкальского края представление об устранении нарушений закона. Сейчас оно находится на рассмотрении.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что муниципальный район «Шилкинский район» Забайкальского края достаточного финансирования на 2022 год, несмотря на наличие неисполненного решения об обязании обеспечить семью Бурдинских жильём, не предусмотрел и сельскому поселению не предоставил», — сообщили RT представители прокуратуры.

В надзорном органе также отметили, что восстановление жилищных прав семьи Бурдинских находится на контроле.

Про нас никто не слышал

По словам Юлии, она уже была на приёме в прокуратуре, где ей предложили жильё в посёлке городского типа Первомайском.

«Этим квартирам требуется ремонт, они убитые, — объясняет мать Артура. — Кто мне ремонт будет делать? На какие средства? Квартира муниципальная. Я объяснила, что мне желательно жильё поближе к больнице в Шилке. Там есть все необходимые врачи, мы там на учёте состоим. А в Первомайском нет таких специалистов. В Шилку я постоянно езжу за лекарствами, вчера в МФЦ туда ездила, писала заявление на предоставление инвалидной коляски, а из Первомайского туда ещё дольше, чем из Красноярова, добираться».

Женщина добавила, что после запроса RT чиновники из местной администрации приехали к ней домой.

«Сказали, что в Чите даже не слышали, что есть такой ребёнок, — говорит Юлия. — Мы почти десять лет стоим в очереди, а про нас никто не слышал. При этом я неоднократно везде обращалась, приходили ответы, что нет средств и жилищного фонда, что мне придётся за свой счёт приобретать жильё. Ссуду мне не дают, я уже узнавала. У меня же только пенсия по уходу. На пенсию ребёнка давать ссуду они не имеют права. Я уже по-всякому выкручивалась. Думала, что-то получится. Но ничего не получилось».

Как сообщили RT в администрации губернатора Забайкальского края, 8 августа с Юлией связался первый заместитель руководителя администрации Шилкинского муниципального района, чтобы выяснить все обстоятельства, а также предпочтения по месту жительства.

«В связи с тем, что признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставление жилого помещения по договору социального найма являются компетенцией органов местного самоуправления по месту жительства, администрацией муниципального района «Шилкинский район» ведётся поиск решения по возможности предоставления жилья в городе Шилке», — пояснил исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края Александр Якимов.