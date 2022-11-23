СК обратился в правительство Забайкалья за помощью героям проекта RT «Не один на один»

Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю направило письмо в администрацию губернатора региона с просьбой принять меры по предоставлению жилья 42-летней матери-одиночке Юлии Бурдинской, которая воспитывает сына с инвалидностью. Как ранее рассказывал RT в рамках проекта «Не один на один», семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий с 2013 года. Суд обязал местные власти обеспечить Бурдинских жильём вне очереди, но решение не исполняется из-за отсутствия подходящих благоустроенных домов и квартир в Шилкинском районе Забайкалья, где прописана семья. Чиновники даже рассматривали возможность построить дом, однако не нашлось земли с подведёнными коммуникациями. Между тем Бурдинские продолжают жить у родственников и ездить в больницу в город Шилку, расположенный в 40 км от дома.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Следственный комитет РФ обратился к губернатору Забайкальского края с просьбой оказать содействие героям публикаций RT 42-летней Юлии Бурдинской и её 18-летнему сыну Артуру, страдающему от тяжёлого заболевания, в получении благоустроенного жилья (семья стоит в очереди с 2013 года). У парня диагностированы детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия и ещё ряд недугов. В селе Красноярово, где проживают Бурдинские, нет больницы. Артур наблюдается в Центральной районной больнице в городе Шилке, кроме того, матери приходится возить его на обследования в Читу. Эти поездки молодой человек переносит с большим трудом — от тряски в автомобиле его рвёт.

В письме отмечается, что, согласно вердикту Шилкинского районного суда Забайкальского края от 15 июня 2021 года, администрация сельского поселения Размахнинское обязана предоставить семье Бурдинских жилое помещение вне очереди с учётом социальной нормы площади по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям, однако это решение до сих пор не исполнено, а также не приняты «необходимые и достаточные меры для его исполнения администрацией».

В марте этого года семье было предложено жилое помещение, от которого Юлии пришлось отказаться из-за его неблагоустроенности, небольшой площади, а также значительной удалённости от ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», в которой наблюдается её ребёнок-инвалид.

«Иные меры по обеспечению Бурдинской Ю.Г. и её сына жилым помещением администрацией не принимались. В связи с вышеизложенным прошу поручить в установленном законом порядке рассмотреть вопрос обеспечения Бурдинской Ю.Г. жилым помещением», — написано в обращении СКР.

Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку по факту непредоставления жилого помещения семье Бурдинских.

Не нашли земельного участка

Как сообщили RT в управлении пресс-службы и информации правительства Забайкальского края, в СП Размахнинское, где проживают Бурдинские, нет жилья, отвечающего санитарным и техническим требованиям, приспособленного для жизни инвалида.

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В качестве решения проблемы правительство Забайкальского края рекомендовало администрации СП Размахнинское найти земельный участок под строительство благоустроенного жилого дома на территории села. Однако комиссия, обследовавшая в августе этого года улицы Размахнина, находящиеся вблизи коммуникаций МУП «ЖКХ «Ингода» (теплотрассы, сетей водоснабжения и водоотведения), не нашла свободного земельного участка под строительство дома с возможностью его подключения к коммуникациям.

«Исходя из вышеизложенного следует, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Шилкинский район сельскому поселению Размахнинское на строительство или приобретение благоустроенного жилого дома для семьи с ребёнком-инвалидом не решит вопрос о предоставлении семье Бурдинской Ю.Г., имеющей на иждивении ребёнка-инвалида Бурдинского А.А., жилого помещения вне очереди с учётом социальной нормы площади (без указания площади) по договору социального найма, отвечающего санитарным и техническим требованиям, на территории сельского поселения Размахнинское. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении», — сообщили RT в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Там также напомнили, что семьям с детьми-инвалидами положена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

«В связи с достижением Бурдинским Артуром Амаяковичем возраста 18 лет указанная компенсация приостановлена с 1 августа 2022 года. Для возобновления компенсации Бурдинской Ю.Г. как опекуну сына необходимо обратиться в Шилкинский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края», — пояснили в пресс-службе.

Впрочем, по словам Юлии Бурдинской, переоформить эту компенсацию в её случае не представляется возможным.

«Когда Артур родился и ему оформили инвалидность, нам стали автоматически начислять 900 рублей в качестве компенсации расходов на коммунальные услуги. Сейчас, когда ему исполнилось 18 лет и я пришла переоформлять эту субсидию, оказалось, что, так как у меня нет дома и я не являюсь собственником, меня нет в квитанциях, соответственно, получать эту компенсацию я не могу. Ни за свет, ни за мусор. По прописке мне положена только выплата за дрова. Это, наверное, рублей 400 в месяц», — объясняет Юлия.

Участились приступы эпилепсии

После публикации RT к решению проблемы также подключилась прокуратура Забайкальского края. Сейчас квартира в посёлке Первомайском, которую хотели предложить Бурдинским, проходит согласование передачи от государственного органа в муниципалитет в региональном управлении Росимущества.

Между тем, по словам Юлии, у Артура в этом месяце участились приступы эпилепсии.

«В один из дней было девять приступов за час, — рассказывает мать парня. — Терапевт не имеет квалификации, чтобы оказывать нам первую помощь при таких состояниях. Я позвонила педиатру, которая работает в больнице... Она подсказала, как купировать приступ. Таблетки нам выписала и привезла. Хоть мы к ней и не относимся уже по возрасту — наблюдаемся у терапевта, она нам помогла. Обзвонила всех врачей — и невролога, и психиатра, чтобы нам выписали противосудорожные препараты с новой дозировкой. Ребёнок растёт, ему уже не хватает старой дозы. Она молодец, никогда не отказывает в помощи. Всегда поддерживает. Хоть ночью, хоть когда ей позвони, всегда трубку возьмёт. Это ведь страшно, никогда у нас такого не было. Видимо, возраст или на погоду какие-то реакции».

Как сообщили RT в Следственном комитете Забайкальского края, ведомство попросило правительство региона предоставить ответ о принятых мерах до 2 декабря.

RT продолжит следить за историей семьи Бурдинских.