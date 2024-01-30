«Важнейшее мировое значение»: как Россия реализует исследовательскую программу по изучению Антарктики

Новый антарктический зимовочный комплекс на станции «Восток» существенно улучшит условия проживания российских полярников. Об этом заявил RT директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. По его словам, научные работы на станции «Восток» имеют важнейшее мировое значение. Ранее президенты России и Белоруссии приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса. Он оснащён научной аппаратурой, современным медицинским оборудованием и зоной для отдыха. Как отмечают аналитики, обновление станции «Восток» позволит России продолжать занимать лидирующие позиции в исследовании Антарктики.

Новый российский зимовочный комплекс «Восток» в Антарктике существенно улучшит условия проживания и работы полярников. Об этом в комментарии RT заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

«Новый зимовочный комплекс «Восток» существенно изменит жизнь и бытовые условия. Комфортность пребывания, безусловно, повысится в разы. При этом зимовка будет похожа на пребывание на орбитальной станции. Изменится ощущение пространства, будет много света и современного оборудования, многие бытовые процессы автоматизированы», — сказал он.

По словам Александра Макарова, на станции «появятся новые каюты для полярников и качественные общественные пространства».

«Да и просто жизнь на новой станции будет положительным образом влиять на эмоциональное состояние полярников. Кроме того, интернет и мобильная связь дают возможность свободно общаться с близкими, друзьями. Сейчас на всех станциях также есть телевидение, в том числе российские каналы. Всё это позволяет полярникам меньше чувствовать отрыв от дома и остального мира», — отметил директор ААНИИ.

Ранее, 28 января, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи приняли участие в открытии нового зимовочного комплекса на станции «Восток».

Российский лидер отметил, что до недавнего времени «условия на станции были весьма скромными, аскетичными, можно сказать, далёкими от современного уровня комфорта».

«Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже под снегом давно погребены, а даже чуть более поздние частично или полностью погружены до 5 м в снег. Сейчас ситуация изменилась, возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащённых», — подчеркнул Владимир Путин.

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Он также сообщил, что Россия и Белоруссия будут работать вместе над изучением Антарктики.

«Убеждён, новая станция позволит укрепить сотрудничество учёных из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных, инновационных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии... Обязательно будем работать вместе, как сейчас вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктических экспедиций», — отметил Владимир Путин.

В свою очередь, Александр Лукашенко назвал Россию «лидером изучения Антарктики» и поблагодарил Москву за оказание помощи белорусским специалистам в проведении антарктических исследований.

«Хотел бы поблагодарить также наших российских друзей, которые всё это время помогали и помогают белорусским учёным с размещением на своих станциях, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование. Знаю, что работает и наше оборудование там. Мне дали информацию: в 2018—2020 годах здесь был введён в эксплуатацию ультрафиолетовый фотометр конструкции белорусского университета», — заявил белорусский лидер.

Двойное и тройное резервирование

Напомним, станция «Восток» была основана в 1957 году на ледяном куполе Антарктиды на высоте почти 3,5 тыс. м. Условия проживания на станции считаются одними из самых тяжёлых на Южном полюсе. Средняя температура воздуха летом -35,9 °С, зимой -66,7 °С. При этом в июле 1983 года там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд планеты: -89,2 °С.

В 1974 и 1982 годах на станции была проведена реконструкция, однако к концу 2010-х стало очевидно, что комплекс нуждается в замене: самые старые строения давно находились под толстым слоем снега, а более современные были частично или полностью погружены в снег на глубину до 5 м.

В 2019 году проект нового зимовочного комплекса был представлен на заседании попечительского совета Русского географического общества, а уже через год на гатчинском Опытном заводе строительных конструкций завершилась контрольная сборка объекта. Всё оборудование нового комплекса произведено в России.

Новый зимовочный комплекс «Восток» в Антарктиде введён в опытно-промышленную эксплуатацию

После этого суда «Мыс Дежнёва», «Ярослав Мудрый», «Капитан Хлебников» и «Андрей Осипов» в декабре 2021 года доставили модули к берегам Антарктиды. Позже в ходе санно-гусеничного похода модули были перевезены со станции «Прогресс» к месту сборки — на «Восток». Как отметил тогда министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, общий вес конструкции, доставленной в Антарктиду, достигает 6,8 тыс. т.

Как сообщается на сайте ААНИИ, новый зимовочный комплекс состоит из пяти модулей: два служебно-жилых помещения, служебное здание с дизель-генераторными установками и системой очистки и хранения воды, склад с резервным дизель-генератором и гараж.

Длина комплекса — 140 м, ширина — 13,5 м, максимальная высота — 17,5 м. Общая площадь помещений — 1911 кв. м. Станция стоит на 36 опорах высотой 3 м, что позволит ей оставаться не занесённой снегом на протяжении многих лет.

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Жизнедеятельность станции обеспечивают четыре дизель-генератора мощностью 200 кВт каждый. Ещё два резервных генератора расположены отдельно от станции. В перспективе планируется испытать несколько типов солнечных батарей, которые могут быть использованы во время длящегося четыре месяца полярного дня. В будущем на станции может появиться солнечная энергетическая установка.

В конструкции зимовочного комплекса были применены новые технологии энергосбережения, говорят в ААНИИ. В частности, с помощью системы утилизации тепла отработанных газов дизелей прогревается воздух для отопления помещений. В свою очередь, вентиляция включает в себя рекуператор, который подогревает поступающий на станцию воздух за счёт уже отработанного. При этом корпус станции «завёрнут» в минераловатный утеплитель толщиной до 95 см, а фасад сделан из композитных панелей, устойчивых к экстремальным морозам.

Новая станция рассчитана на комфортное размещение до 15 человек в зимовочный период и до 35, когда там работает экспедиция. Для обеспечения безопасности персонала «все системы имеют двойное или тройное резервирование», говорится в материалах ААНИИ.

Комплекс также оснащён современным медицинским блоком и кают-компанией с бильярдом, кинозалом, спортзалом и сауной.

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Россия имеет большой опыт строительства подобных объектов. В качестве примера он привёл возведение российской военной базы «Арктический трилистник».

«Судя по тем базам, которые мы возводили на севере, Россия имеет возможности для создания самых современных объектов подобного класса. Они абсолютно автономны и обеспечены всем необходимым. Уверен, что и новый антарктический комплекс выполнен на высоком уровне», — сказал специалист в комментарии RT.

«Причины перестройки климатической системы»

По словам Александра Макарова, на новой станции «появятся современные лаборатории и оборудование».

«Как и в других наших новых проектах, например на ледостойкой платформе «Северный полюс», лаборатории будут сделаны по модульному принципу с возможностью переоборудования под актуальные исследовательские задачи и технологии», — отметил он в беседе с RT.

Одной из задач станции станет исследование подледникового озера Восток, добавил Макаров.

«С нетерпением ждём начала проекта по изучению подледникового озера Восток, которое является аналогом подлёдных морей на планетах и лунах Солнечной системы. Этот проект может заметно обогатить не только научную, но и технологическую базу. В 2012 году нашими учёными было успешно проведено первое вскрытие подледникового озера Восток. Это стало настоящей сенсацией в научном мире. Сейчас разрабатывается технология проникновения в озеро, с помощью которой можно провести анализ, не нарушив его уникальную природную среду», — сказал глава ААНИИ.

Вид на научно-исследовательскую станцию «Восток» в районе Южного геомагнитного полюса в Восточной Антарктиде, 1984 год

РИА Новости

© П. Астахов

Александр Макаров отмечает, что «научные работы на станции «Восток» имеют важнейшее мировое значение и совершенно точно будут продолжаться ближайшие два десятка лет».

«Древнейшие льды Антарктиды помогут выявить причины перестройки климатической системы, произошедшей на Земле около 1 млн лет назад. Мы сможем развить понимание роли парниковых газов в глобальных климатических изменениях, происходящих как вследствие естественных причин, так и под воздействием хозяйственной деятельности человека. Анализ изменений климата прошлого позволит просчитать, как может развиваться жизнь на планете в ближайшие тысячелетия», — подчеркнул он.

Ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток» позволит России сохранять лидирующие позиции в исследовании ледяного континента, заявил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.