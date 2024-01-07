«Мы всегда будем рядом с вами»: Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны властей
Путин заявил о необходимости поддержки семей погибших героев спецоперации
- РИА Новости
- © Гавриил Григоров
Владимир Путин заверил семьи героев специальной военной операции в поддержке. Глава государства высказался об этом в ходе встречи с семьями военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В канун Рождества президент пригласил членов семей героев СВО в свою резиденцию в Ново-Огарёве. По словам Путина, эта встреча должна стать «понятным сигналом» для всех представителей власти в России на всех уровнях.
«Ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги, повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые по необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. А жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны. Надеюсь, что так и будет», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что в этот момент многие российские мужчины с оружием в руках отстаивают интересы Родины.
«Сейчас не буду говорить об очень тонких, тяжёлых, может быть, вещах в преддверии праздника, касающихся ваших семей. Но хочу вас ещё раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами», — заключил Путин.
После беседы глава государства пригласил членов семей героев СВО на праздничный ужин, после чего они присутствовали на рождественской службе в храме Спаса Нерукотворного Образа.
Поздравление с Рождеством
Президент также выступил с посланием, в котором он поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество. По его словам, этот праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.
«Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в послании.
Президент также отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сбережение богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи и патриотическое воспитание подрастающего поколения в России.
«И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев — участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», — добавил президент.
Путин — о ходе СВО
19 декабря Владимир Путин на ежегодном заседании расширенной коллегии Минобороны РФ высказался о специальной военной операции. По его словам, Россия не намерена отказываться от целей, поставленных в рамках СВО, учитывая, что Запад продолжает придерживаться стратегии сдерживания России и своих агрессивных целей на Украине.
Президент также рассказал о ситуации на линии соприкосновения, отметив преимущество ВС РФ. По его словам, инициативой владеют российские военные.
«По сути, мы делаем то, что считаем нужным. Там, где нужно, там, где вы, командиры, в целом считаете целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — пояснил президент.
Как отметил глава государства, все попытки нанести России стратегическое поражение «разбились о мужество и стойкость нашего солдата».