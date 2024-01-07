Путин поздравил граждан России с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны... служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул важность вклада Русской православной церкви и других конфессий в сбережение культурного наследия и укрепление института семьи.

Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.

Президент вместе с родственниками погибших героев СВО посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве.

До этого сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

RT ведёт прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.