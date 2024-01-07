RT в Telegram
Подпишись

Путин поздравил граждан России с Рождеством Христовым

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.

«Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны... служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в заявлении президента.

Он подчеркнул важность вклада Русской православной церкви и других конфессий в сбережение культурного наследия и укрепление института семьи.

Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и  благополучия.

Президент вместе с родственниками погибших героев СВО посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве.

До этого сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

RT ведёт прямую трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить