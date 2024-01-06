Перехвачены и уничтожены: в МО РФ заявили о нейтрализации четырёх украинских ракет над Крымом

Дежурные средства ПВО в Крыму пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны Киева, заявили в Минобороны РФ. Около полуночи 6 января над полуостровом были перехвачены и уничтожены четыре запущенные ВСУ ракеты. В предшествующий тому день над акваторией Чёрного моря также была перехвачена украинская противокорабельная ракета «Нептун».

В пресс-службе Минобороны РФ заявили о пресечении очередной попытки ВСУ атаковать объекты в Крыму.

«Около 00:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены», — заявили в ведомстве.

Днём 5 января в оборонном ведомстве заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

В этот же день ещё пять украинских БПЛА были перехвачены около 20:00 над западной частью Чёрного моря. Кроме того, 36 беспилотников были перехвачены над Крымом.

О предшествующем отражении попытки атаковать полуостров в МО сообщили 4 января. В тот день дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом десять украинских ракет.

Между тем российские военные продолжают поражать объекты военной инфраструктуры Украины. Как следовало из сообщения Министерства обороны от 5 января, за предшествующую неделю Вооружённые силы РФ нанесли 41 групповой удар и один массированный высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

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Кроме того, Минобороны России систематически сообщает об уничтожении украинских средств поражения и дронов в районе Крымского полуострова, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

30 декабря в ведомстве заявили, что патрульный катер Черноморского флота (ЧФ) России уничтожил безэкипажный катер украинских войск в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Как отметили в министерстве, обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера.

Подробности об уничтожении надводного беспилотника тогда сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, военные отразили попытку атаки надводного беспилотника, аппарат был уничтожен в 3 км от Севастопольской бухты.

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Кроме того, 15 декабря в МО сообщили, что средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 5 декабря над Азовским морем и Крымом было нейтрализовано более 40 беспилотников ВСУ.

Наряду с этим 2 декабря в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении над акваторией Азовского моря двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

Кроме того, 1 декабря был уничтожен безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Как уточнили в МО, цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.

Ещё четыре безэкипажных катера ВМС Украины было обнаружено и уничтожено в западной части акватории Чёрного моря 22 ноября.

В дополнение к этому 17 ноября в Минобороны заявили, что морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила семь безэкипажных катеров и один катер типа Willard с десантной группой ВСУ. По данным ведомства, объекты направлялись в сторону Крыма.

24 октября в северной части Чёрного моря было обнаружено три безэкипажных катера ВМС Украины, после чего по этому району было нанесено огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами.