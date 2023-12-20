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«Розничный сбыт мог принести наркосиндикату 6,5 млрд рублей»: ФСБ России пресекла попытку транзита в ЕС 673 кг кокаина

ФСБ России пресекла попытку транзита в Евросоюз 673 кг кокаина

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Сергей Гусаров
ФСБ зафиксировала попытку реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. По данным органов безопасности, более 670 кг наркотиков планировалось вывезти в государства ЕС. По оценкам ФСБ, оптовая стоимость обнаруженной партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей, тогда как сбыт вещества в розницу мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены под стражу.
«Розничный сбыт мог принести наркосиндикату 6,5 млрд рублей»: ФСБ России пресекла попытку транзита в ЕС 673 кг кокаина
  • © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении попытки транзита наркотиков на российской территории. Сотрудники ведомства зафиксировали попытку реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, оперативники установили личности двух российских граждан, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов.

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — отметили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо транспортное средство, а также поддельный паспорт и водительское удостоверение.

«При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены под стражу. Как отметили в ФСБ, в соответствии с российским уголовным законодательством срок лишения свободы за совершённое преступление может составить вплоть до пожизненного.

ФСБ систематически сообщает о случаях задержания крупных партий наркотиков и сырья для их производства.

В конце ноября в УФСБ России по Ленинградской области заявили об изъятии около 40 кг наркотиков и более 0,5 т сырья для их производства. Как сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ, в Новгородском районе области двое местных жителей организовали лабораторию по производству мефедрона.

Уточнялось, что лабораторию помогли обнаружить местные жители, которые обратили внимание на подозрительное поведение приезжих и резкий запах химикатов. Задержанные были помещены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

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В середине ноября УФСБ России по Волгоградской области сообщило о пресечении работы трёх координируемых с Украины нарколабораторий. По данным органов безопасности, семь граждан РФ организовали работу по синтезу наркотических средств с последующим сбытом через тайники.

В ходе обысков изъято около 50 кг наркотиков, а также более 12 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Наряду с этим обнаружено около 3 тыс. л кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 млн рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории российских регионов.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров.

В октябре в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года выявили и перехватили 370 кг синтетических наркотиков, произведённых на Украине для продажи в России.

По данным органов безопасности, оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории. Доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

В общей сложности было возбуждено 11 уголовных дел в отношении девяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).

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