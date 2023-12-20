«Розничный сбыт мог принести наркосиндикату 6,5 млрд рублей»: ФСБ России пресекла попытку транзита в ЕС 673 кг кокаина

ФСБ зафиксировала попытку реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. По данным органов безопасности, более 670 кг наркотиков планировалось вывезти в государства ЕС. По оценкам ФСБ, оптовая стоимость обнаруженной партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей, тогда как сбыт вещества в розницу мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены под стражу.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о пресечении попытки транзита наркотиков на российской территории. Сотрудники ведомства зафиксировали попытку реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, оперативники установили личности двух российских граждан, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов.

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — отметили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо транспортное средство, а также поддельный паспорт и водительское удостоверение.

«При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском чёрном рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые помещены под стражу. Как отметили в ФСБ, в соответствии с российским уголовным законодательством срок лишения свободы за совершённое преступление может составить вплоть до пожизненного.

ФСБ систематически сообщает о случаях задержания крупных партий наркотиков и сырья для их производства.

В конце ноября в УФСБ России по Ленинградской области заявили об изъятии около 40 кг наркотиков и более 0,5 т сырья для их производства. Как сообщал Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСБ, в Новгородском районе области двое местных жителей организовали лабораторию по производству мефедрона.

Уточнялось, что лабораторию помогли обнаружить местные жители, которые обратили внимание на подозрительное поведение приезжих и резкий запах химикатов. Задержанные были помещены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

Также по теме «Пресечено 11 фактов контрабанды»: ФСБ за год изъяла 370 кг произведённых на Украине наркотиков С сентября 2022 года сотрудники ФСБ и российской таможни пресекли 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в РФ...

В середине ноября УФСБ России по Волгоградской области сообщило о пресечении работы трёх координируемых с Украины нарколабораторий. По данным органов безопасности, семь граждан РФ организовали работу по синтезу наркотических средств с последующим сбытом через тайники.

В ходе обысков изъято около 50 кг наркотиков, а также более 12 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Наряду с этим обнаружено около 3 тыс. л кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 млн рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории российских регионов.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров.

В октябре в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года выявили и перехватили 370 кг синтетических наркотиков, произведённых на Украине для продажи в России.

По данным органов безопасности, оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, откуда их забирали водители-наркокурьеры — граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане России, постоянно проживающие на украинской территории. Доставка наркотиков осуществлялась транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

В общей сложности было возбуждено 11 уголовных дел в отношении девяти человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств).