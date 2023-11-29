В Ленинградской области изъяли более 540 кг наркотиков и сырья для производства
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ленинградской области.
«Лабораторию по изготовлению мефедрона организовали в Новгородском районе двое жителей Ленобласти», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты дела заключены под стражу.
Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание коллегии ведомства, посвящённое противодействию незаконному обороту наркотиков.