В Ленинградской области изъяли более 540 кг наркотиков и сырья для производства

Сотрудники ФСБ изъяли около 40 кг наркотиков и более 0,5 т сырья для их производства.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ленинградской области. «Лабораторию по изготовлению мефедрона организовали в Новгородском районе двое жителей Ленобласти», — приводит сообщение ведомства Интерфакс. Возбуждено уголовное дело, фигуранты дела заключены под стражу. Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание коллегии ведомства, посвящённое противодействию незаконному обороту наркотиков.