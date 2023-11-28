Колокольцев провёл заседание коллегии МВД по теме незаконного оборота наркотиков
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Как пишет «МВД МЕДИА», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Открывая мероприятие, глава МВД России отметил, что международная обстановка, маршруты и каналы поставок, способы совершения наркодеяний в течение последних лет изменились.
«Нами выявляется свыше 97% всех таких деяний и лиц, их совершивших. Органами внутренних дел ликвидировано больше одной тысячи подпольных нарколабораторий. Ежегодно увеличиваются суммы установленных сотрудниками полиции легализованных наркодоходов и объёмы изъятия запрещённых веществ», — указал министр.
Глава МВД отметил, что сложная ситуация с наркотиками сложилась в новых регионах.
«Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях», — добавил он.
Ранее Волк заявила о разоблачении в России управляемой с Украины сети лабораторий по производству наркотиков.