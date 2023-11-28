Колокольцев провёл заседание коллегии МВД по теме незаконного оборота наркотиков

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провёл заседание коллегии ведомства, посвящённое противодействию незаконному обороту наркотиков.

Как пишет «МВД МЕДИА», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Открывая мероприятие, глава МВД России отметил, что международная обстановка, маршруты и каналы поставок, способы совершения наркодеяний в течение последних лет изменились.

«Нами выявляется свыше 97% всех таких деяний и лиц, их совершивших. Органами внутренних дел ликвидировано больше одной тысячи подпольных нарколабораторий. Ежегодно увеличиваются суммы установленных сотрудниками полиции легализованных наркодоходов и объёмы изъятия запрещённых веществ», — указал министр.

Глава МВД отметил, что сложная ситуация с наркотиками сложилась в новых регионах.

«Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях», — добавил он.

Ранее Волк заявила о разоблачении в России управляемой с Украины сети лабораторий по производству наркотиков.