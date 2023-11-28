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В России разоблачили управляемую с Украины сеть нарколабораторий

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о разоблачении в России управляемой с Украины сети лабораторий по производству наркотиков.
В России разоблачили управляемую с Украины сеть нарколабораторий
  • РИА Новости

«Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона», — сообщает «МВД МЕДИА».

Уточняется, что всего в рамках предварительного расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика, а также 35 с лишним тонн компонентов для его изготовления.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК России, установлено, что криминальная группировка состояла из функционально и территориально обособленных подразделений.

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