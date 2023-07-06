В Москве за хранение кокаина с целью сбыта задержали украинского бизнесмена Гуржия

В Москве был задержан украинский бизнесмен Олег Гуржий. Его обвиняют в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ФСБ также проверяет Гуржия на причастность к финансированию террористических групп, находящихся на российской территории.

«Сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России задержали в Москве уроженца Киева, известного украинского предпринимателя Олега Гуржия, в рамках расследования уголовного дела о хранении с целью сбыта наркотических веществ», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что после допроса следствие ходатайствовало перед столичным судом об аресте обвиняемого до середины августа.

Ранее сообщалось, что уроженца Украины, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, задержали при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.